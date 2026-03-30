¡Para ver con lupa! Escenas de la Semana Santa en puntas de lápiz y hasta pestañas: lo increíble del arte microscópico

Granos de arroz, agujas y pestañas han sido solo algunos de los lienzos poco convencionales sobre los que Flor Carvajal ha realizado sus esculturas. Y sí, como debió haber podido concluir con esa afirmación, las obras de la artista santandereana son diminutas, microscópicas. Es en esos objetos en los que, hace más de dos décadas, se ha dedicado a recrear desde la biodiversidad de las selvas y bosques colombianos, hasta las escenas más relevantes del catolicismo.
Justo en esta Semana Santa, Carvajal está exponiendo 20 de sus microesculturas en la Plaza Jardín del Centro Comercial Los Molinos, que se podrán ver hasta el 30 de abril. Allí, con ayuda de lupas se pueden ver de manera gratuita el lavatorio de los pies, la última cena y la crucifixión de Jesús, la artista reunió obras de toda su trayectoria -que pueden medir seis, cinco y hasta tres micras, o sea, una millonésima parte de un metro- incluso algunas de ellas elaboradas hace más de veinte años.
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Aunque a Flor el “bicho” de la microescultura le picó gracias a las ganas de hacer una obra religiosa, no fue precisamente una acerca de esta época, que es una de las principales celebraciones anuales de la Iglesia Católica, la primera. La artista cuenta que todo inició en Bucaramanga, en 1999, cuando estaba realizando una exposición de obras ejecutadas con reciclaje.