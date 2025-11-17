Explotación sexual y control social: la violencia oculta en el Suroeste

La crisis humanitaria en el Suroeste va mucho más allá del aumento en las muertes violentas año a año por cuenta de la disputa del Clan del Golfo y al menos otras seis organizaciones criminales por la disputa por la minería ilegal de oro y el microtráfico. Las corporaciones para la Vida Mujeres que Crean, Conciudadanía, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), acaban de publicar el Informe sobre Derechos Humanos del Suroeste antioqueño 2025, una radiografía que expone los hechos de violencia contra la población civil, la mayoría invisibilizados. Entre 2024 y el 30 de septiembre de 2025, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV– registró 1.412 víctimas de desplazamiento forzado en el Suroeste.

Pero la del Suroeste también es una violencia selectiva, que ha impactado, por ejemplo, de manera diferenciada a mujeres y poblaciones diversas, quienes según el Informe enfrentan múltiples formas de violencia: física, simbólica, económica y estructural.

Testimonios recogidos evidencian instrumentalización y explotación sexual. “Se llevan las mujeres para servicio sexual, para el lavado de ropa, labores de cuidado relacionadas con el microtráfico”, destaca el Informe en uno de sus capítulos.

Puede leer: Alcalde de Andes pide que le presten atención a la crisis de seguridad en su municipio: homicidios aumentaron 300%

Tal como consta en el informe, el Suroeste es una de las subregiones con menos denuncias de violencias basadas en género, lo que implica altísimos niveles de subregistro.

Este ocultamiento se debe a amenazas, dominio del grupo armado, temor al reproche social y falta de apoyo familiar y social. Entre enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, según datos de la Policía Nacional, se presentaron 419 denuncias por delitos sexuales en Suroeste, incluyendo niñas y niños menores de catorce.

El documento da cuenta de dos delitos ampliamente invisibilizados cuando se habla de violencia en la región: la prostitución forzada y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (Escnna). Es una práctica recurrente, con picos en épocas de cosecha, cuando se trafican mujeres de otras zonas para la prostitución y hay denuncias de abuso a menores, con consentimiento de padres, por dinero. La Oficina de Andes, según el documento, controla redes de Escnna. Entre 2024 y 30 de septiembre de 2025 se instauraron 140 denuncias por actos sexuales con menor de 14 años, 80 por acceso carnal abusivo contra menores de 14 años, 60 por acoso sexual, 45 por acto sexual violento y 40 por acceso carnal violento.

Los niños, niñas y adolescentes están siendo instrumentalizados por organizaciones criminales para el consumo y la comercialización de estupefacientes, pero también para reclutarlos como informantes, transportadores y expendedores de drogas.

Le puede interesar: Meterán policías encubiertos en cafetales para cuidar cosecha en el Suroeste: homicidios crecen 82% en cinco municipios

Las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen evidencia de que el Clan del Golfo y La Oficina de Andes ejercen control social y se han “posicionado” como la autoridad entre jóvenes de barrios y veredas en varios municipios al convertirlos al convertirlos en adictos y aprovechar su vulnerabilidad socioeconómica para fungir como “salvadores”.

El Informe denuncia que en Santa Bárbara el reclutamiento de menores de 12 a 16 años es alto, particularmente estudiantes, para utilizarlos en roles de distribución de droga y sicariato. A las víctimas se les incita a consumir y luego se les asignan “tareas” hasta su vinculación. Una vez en los grupos, la familia también se ve afectada, y se les obliga a “probar finura” atacando a familiares. Deudas con estos grupos han llevado a la entrega de niñas menores de 14 años para ser violadas.

También está pasando en los resguardos indígenas. La vinculación de niños, niñas y adolescentes indígenas en el resguardo de Kristianía, en Jardín, dejó en septiembre y octubre de 2024 dos homicidios de indígenas dentro del resguardo, bajo la modalidad de sicariato y vinculados al microtráfico, derivaron en el desplazamiento de familias indígenas. Las lideresas de la Asociación de Mujeres Imaginando con las Manos han sido amenazadas y hostigadas, siendo víctimas de violencia política y ciber-violencias por denunciar estos crímenes contra menores de edad en el territorio.

El Informe también segmentó los hechos victimizantes que padecen actualmente los trabajadores en las fincas cafeteras, que en épocas de cosecha, como la que se extenderá hasta diciembre próximo, convocan hasta 80.000 recolectores quienes se convierten en un objetivo clave para el mercado de estupefacientes, por varias razones, incluyendo el hecho de que disponen de dinero líquido, y por ello se les induce al uso de sustancias psicoactivas como medio para mejorar el rendimiento en las extensas jornadas laborales.

El documento señala que administradores de fincas cafeteras y sus familiares, así como los recolectores, han sido víctimas de homicidios por algún tipo de retaliación ligada a este negocio. La población consumidora de drogas es parte de la población socialmente estigmatizada, presuntamente objetivo de la “limpieza social”, y para la que las instituciones públicas, de acuerdo con el Informe, no tienen ninguna oferta de salud pública.