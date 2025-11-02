Un libro y una beca en Jardín, Antioquia: la historia oculta del verdadero origen del Icetex

Esta historia buscó espacio en las páginas de EL COLOMBIANO hace casi medio siglo, pero no lo recibió. Me corresponde entonces, casi por azar, firmar lo que es también un desagravio.
Fue doña Olivia Marulanda, presidenta de la Corporación Centro Histórico y Cultural Marco Antonio Jaramillo, quien me la mencionó por primera vez en noviembre de 2024 en la miscelánea final de una conversación de dos horas a punta de tinto en el parque principal de Jardín. Luego pasó casi un año de varios encuentros postergados hasta que tuve al frente a Álvaro Peláez, un ingeniero y parte de la memoria viva de Jardín, que en una bulliciosa mañana de lunes en Medellín se sentó a contarme lo que vio, lo que escuchó directo de los protagonistas y lo que lleva décadas ayudando a recopilar para ver, quizás, la reivindicación que los protagonistas de la historia no vieron.
A finales de 1940 el médico Gabriel Peláez Montoya –tío de Álvaro y fundador del hospital municipal– y Rafael Leonidas Vásquez Rojas –jefe de rentas públicas en ese momento y padre del civismo en Jardín y de cuya mente irremediablemente inquieta surgieron obras y proyectos que parecían imposibles– estaban tomando aguardiente en el bar Cero Cero, al lado de la basílica, cuando se les acercó un muchachito llamado Efrén Colorado, un joven criado en una casita rural que no quería quitarles mucho tiempo, solo contarles que acababa de terminar su primer año medicina en la Universidad de Antioquia y preguntarles si podían tenderle la mano de alguna manera pues no tenía ni siquiera para los pasajes ahora que su tío benefactor, un sacerdote, había muerto dejándolo a la deriva.
A los fundadores de Amijardín (una especie de Sociedad de Mejoras Públicas) el pedido les arrugó el corazón y les amargó el aguardiente. Primero por su casi obsesiva vocación social. Rafael creía que el civismo era el verdadero partido del pueblo, el que más servía a las causas que necesitaban las personas. Pero, además, porque ese muchacho enruanado y urgido de ayuda era la imagen de una injusticia contra la que habían dado una dura pelea para acabar mediante acuerdo en el Concejo con las llamadas “becas municipales”, la forma en la que politiqueros llamaban a las dádivas y favores que otorgaban a dedo para comprar lealtades. La gota que rebosó la copa había sido el intento del alcalde de la época de cerrar tres colegios rurales dejando a la deriva a 200 estudiantes por supuesta falta de plata, mientras que ocurrían casos como el de un “becado” al que sagradamente le entregaban recursos públicos para su sostenimiento en un instituto en el que, según supieron Gabriel y Rafael, llevaban un año sin conocerle la cara. Y mientras eso pasaba, ahí estaba Efrén con sus bolsillos vacíos y sus méritos académicos pidiendo alguna ayuda.