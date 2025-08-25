Con velatón, comunidad de San Pedro de Los Milagros rechazó asesinato del querido veterinario Niber Avendaño

Pese al frío que reinó, la comunidad del municipio de San Pedro de Los Milagros se reunió en la noche de este lunes 25 de agosto para realizar una velatón con la que se rechazó el asesinato del veterinario Niber Avendaño Patiño.
Según reseñaron medios locales del norte del departamento, decenas de habitantes de este territorio se reunieron en el acto cívico para honrar la memoria de este profesional de la salud, cuyo homicidio ha sorprendido a la comunidad, pues Avendaño era una persona muy reconocida en los municipios del norte.