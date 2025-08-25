Con velatón, comunidad de San Pedro de Los Milagros rechazó asesinato del querido veterinario Niber Avendaño

Según reseñaron medios locales del norte del departamento, decenas de habitantes de este territorio se reunieron en el acto cívico para honrar la memoria de este profesional de la salud, cuyo homicidio ha sorprendido a la comunidad, pues Avendaño era una persona muy reconocida en los municipios del norte.

Pese al frío que reinó, la comunidad del municipio de San Pedro de Los Milagros se reunió en la noche de este lunes 25 de agosto para realizar una velatón con la que se rechazó el asesinato del veterinario Niber Avendaño Patiño.

Y es que con el paso de los días se han conocido más reacciones por parte de la comunidad tras haberse informado del cruel asesinato de Avendaño.

Los congregados encendieron velas, y pronunciaron oraciones y mensajes de apoyo a los allegados del médico veterinario recordado por su don de gentes, por su entrega y sus buenos servicios.

“Que triste que le hayan quitado la vida a una persona noble y sencilla. No hay derecho de haberle quitado la vida a una persona como él. Gracias por ese cariño de niño que le brindaste a mis hijos ”, comentó un allegado en redes.

“Lo recuerdo tanto el día que me quedé sin combustible llegando a Entrerríos. A quien llamé fue a él. Ya estaba dormido, se levantó, cogió su moto y fue hasta donde estaba a llevarme gasolina sin medir reparos. Paz en su tumba y que la justicia no descanse hasta que se encuentren a los responsables”, recordó otro allegado.

“El mejor ser humano, profesional íntegro, respetuoso y dedicado como ninguno. Duele en el alma cuando ocurren estas injusticias ”, escribió otro.

A estas muestras de afecto se sumó el rechazo del crimen por parte de los alcaldes de San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos, Donmatías y Santa Rosa de Osos.

“Expresamos nuestro profundo rechazo y dolor ante el vil asesinato de Niber Avendaño. Niber deja una huella imborrable de entrega y compromiso en las comunidades que acompañó. Nos solidarizamos con su familia, amigos y colegas en este difícil momento, y exigimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de este crimen, así como justicia para que los responsables respondan por este hecho atroz”, comentaron.



El veterinario Niber Avendaño fue asesinado en la vereda La Cejita, del municipio de Santa Rosa de Osos, tras acudir a lo que resultó ser un falso llamado de servicio.

De acuerdo con versiones preliminares, alrededor de la 1:00 p.m. del sábado, Avendaño y otro integrante de su empresa Vetresa, que presta servicios veterinarios en el norte de Antioquia, se desplazaron hasta la zona para atender una supuesta emergencia.

Una vez en el lugar, fueron interceptados por hombres armados que intentaron secuestrarlos. En medio del hecho, uno de los veterinarios logró escapar, mientras que Avendaño fue retenido pos sus captores y posteriormente asesinado.

En las pesquisas del caso se ha conocido que los captores habrían exigido dinero a cambio de la liberación, lo que refuerza la hipótesis de un secuestro fallido.

“Él fue abordado por tres personas, que lo retuvieron y realizaron llamadas de constreñimiento a sus familiares para el pago de un dinero. Les enviaron unas fotografías donde se ve a Níber sometido, apuntándole con un arma de fuego, atado de manos", describió el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Niber Avendaño era reconocido en el norte de Antioquia por liderar Vetresa, empresa que brinda atención a productores y ganaderos de la región mediante un equipo de profesionales. Su trabajo era ampliamente utilizado en distintas fincas, lo que lo convirtió en una figura cercana al sector agropecuario local.

Las autoridades confirmaron que se adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Por su parte, el gobernador de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables, que según las autoridades serían tres hombres.