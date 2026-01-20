x

Urgencias en Rionegro están a máxima presión: sobreocupación llegó al 141%

Los hospitales de ese municipio, receptores de pacientes de gran parte del Oriente antioqueño, están desbordados.

  La ocupación promedio de las urgencias en Rionegro se situó este martes en 141%, teniendo hospitales con una ocupación de hasta el 245%. Imagen de referencia. FOTO: Carlos Velásquez. Archivo El Colombiano
    La ocupación promedio de las urgencias en Rionegro se situó este martes en 141%, teniendo hospitales con una ocupación de hasta el 245%. Imagen de referencia. FOTO: Carlos Velásquez. Archivo El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Alcaldía de Rionegro se declaró en emergencia ante la alta ocupación de sus salas de urgencias, que durante todo el mes de enero ha tenido a máxima presión a su red hospitalaria.

De acuerdo con datos entregados por la administración municipal con corte a este martes 20 de enero, la ocupación promedio de las urgencias ubicadas en ese municipio estaba en 141%, teniendo hospitales con una ocupación de hasta el 245%.

Los tiempos de espera han superado en algunos casos los 5 días para pacientes clasificados como triaje 3, y que a pesar de los esfuerzos y los planes de contingencia implementados no se cuenta con la capacidad instalada para la atención oportuna”, alertó ese municipio.

Desde el pasado viernes 16 de enero, la Secretaría de Salud de ese municipio ya había emitido una alerta por la situación, expresando su consternación no solo para la atención de sus ciudadanos sino de todo el Oriente antioqueño, dada la condición de receptora de esa ciudad.

A raíz de esa situación, el municipio activó un plan de contingencia, buscando optimizar al máximo su capacidad, pero también para alertar a la red hospitalaria del resto del departamento de la situación.

Desde el pasado 16 de enero, la secretaría pidió que los traslados de pacientes se coordinen de forma oportuna, de tal forma que se armonicen con las capacidades de los diferentes hospitales.

Finalmente, el municipio también hizo un llamado a la ciudadanía en general para usar adecuadamente los servicios, acudiendo solo a las salas de urgencias en verdaderos casos que no den espera y no para acceder a atenciones que puedan ser derivadas a través de consultas prioritarias o citas médicas convencionales.

