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Ungrd amplió comedores para atender a 200 damnificados por ola invernal en Urabá

El nuevo comedor comenzó a operar en la vereda La Candelaria de Arboletes y se suma al de Montecristo, en San Juan de Urabá.

  • Funcionarios de la Ungrd durante una de las jornadas en los comedores. FOTO: Cortesía
    Funcionarios de la Ungrd durante una de las jornadas en los comedores. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo Comedor Popular de Emergencia en el municipio de Arboletes, medida con la que espera fortalecer el apoyo a las familias afectadas por el frente frío que ha impactado al Urabá antioqueño desde febrero pasado.

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Según explicó la entidad, el nuevo comedor comenzó a operar en la vereda La Candelaria, donde 100 personas damnificadas recibirán alimentación diaria durante los próximos tres meses. Con esta apertura, la capacidad de atención de la entidad en la subregión alcanza las 200 personas beneficiadas.

La iniciativa se suma al comedor que ya funciona en la vereda Montecristo, en el municipio de San Juan de Urabá, donde otras 100 personas también reciben almuerzos diarios como parte de la respuesta institucional frente a las emergencias derivadas de las condiciones climáticas.

Según informó la UNGRD, la ubicación de ambos espacios fue definida tras un proceso de evaluación y priorización de las zonas más afectadas por el frente frío, con el objetivo de dirigir los recursos hacia las comunidades que presentan mayores necesidades.

Durante los próximos 90 días, los dos comedores estarán entregando alimentación diaria a los beneficiarios, grantizando así la seguridad alimentaria de las familias afectadas por la ola invernal que destruyó viviendas y dañó cultivos, mientras avanzan los procesos de recuperación y superación de la emergencia.

Uno de los aspectos destacados de la estrategia es que la operación de los comedores quedó en manos de las Juntas de Acción Comunal de cada territorio. Además, la operación de ambos espacios permitirá la contratación de diez personas para desempeñar diferentes funciones relacionadas con la preparación y distribución de alimentos.

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A esto se suma la adquisición de productos alimenticios a comerciantes y productores de la región, una medida que busca dinamizar la economía local y generar beneficios adicionales para las comunidades del Urabá antioqueño.

La UNGRD explicó que, una vez concluyan los tres meses de funcionamiento de los comedores, las estufas, ollas, utensilios de cocina, mesas y demás equipos quedarán a disposición de las comunidades para apoyar futuras iniciativas sociales o responder a nuevas necesidades que puedan surgir en el territorio.

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