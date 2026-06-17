Ungrd amplió comedores para atender a 200 damnificados por ola invernal en Urabá

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo Comedor Popular de Emergencia en el municipio de Arboletes, medida con la que espera fortalecer el apoyo a las familias afectadas por el frente frío que ha impactado al Urabá antioqueño desde febrero pasado.

Lea también: Camión cayó al río San Juan, en Urabá, mientras se montaba a un planchón artesanal, ¿para cuándo estará listo el puente?

Según explicó la entidad, el nuevo comedor comenzó a operar en la vereda La Candelaria, donde 100 personas damnificadas recibirán alimentación diaria durante los próximos tres meses. Con esta apertura, la capacidad de atención de la entidad en la subregión alcanza las 200 personas beneficiadas.

La iniciativa se suma al comedor que ya funciona en la vereda Montecristo, en el municipio de San Juan de Urabá, donde otras 100 personas también reciben almuerzos diarios como parte de la respuesta institucional frente a las emergencias derivadas de las condiciones climáticas.