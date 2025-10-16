Con playas cristalinas, gastronomía única y rutas de aventura, Urabá se prepara ser referente turístico de Colombia

Todo lo que alguna vez fue una promesa gaseosa ahora se está materializando en Urabá, con la llegada de Puerto Antioquia y la finalización del Toyo, haciendo realidad el nuevo desarrollo industrial y social para la región. Y el sector turístico no quiere quedarse al margen. Por eso, trazó la hoja de ruta para la región de acá a 2040, proyecto que socializó este jueves 16 de octubre en Plaza Mayor.

Según Martínez Rivas, directora ejecutiva de la Corporación Turística de Urabá, la ruta que están trazando tiene como objetivo lograr un fortalecimiento empresarial, la promoción, la organización y gobernanza, así como la competitividad y diversificación de productos turísticos. Y en ese trabajo en el que actualmente están comprometidas las alcaldías de los once municipios, Comfama, Comfenalco, la Asociación de Municipios de Urabá, así como la Cámara de Comercio y la Gobernación de Antioquia, trabajan actualmente, entre otros frentes, en una articulación con las diferentes subregiones y especialmente con Medellín, donde llega el mayor número de turistas y visitantes extranjeros. Según Martínez, Urabá está trabajando en llave con el ecosistema turístico de la capital antioqueña para aumentar ese redireccionamiento de los turistas que llegan a Medellín, y lograr que parte de esa experiencia se complemente con rutas en los municipios de Urabá, con su plus de ser la salida al mar que tiene el departamento.

La directiva también reconoce que una de las tareas más urgentes es lograr que los productos y servicios turísticos que hoy existen sean más innovadores y especializados. Pero ya hay terreno abonado. Hoy, por ejemplo, existe la Ruta Antioquia es Mágica, hace presencia en Urabá con una oferta que incluye experiencias de naturaleza, cultura e historia. “Urabá tiene un lema que dice, aquí nació la historia de mi país porque en el año 1501 surgieron los primeros poblados españoles. Entonces también queremos resaltar ese turismo de historia, pero también el turismo deportivo, pues somos una cuna de deportistas, y hoy eventos como travesías, como festivales en las motos, en jeeps, están convocando cada vez más a los turistas que son apasionados por el deporte, es una nueva manera de conocer Urabá que apenas estamos explorando”, recalca Martínez.