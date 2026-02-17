Túnel del Toyo estaría otra vez en el limbo porque el gobierno Petro no hace su tarea: ¿qué pasó?

Una nueva polémica rodea al Túnel del Toyo, el más largo de Latinoamérica y una de las apuestas de infraestructura más grandes del departamento que busca conectar a Medellín con el Urabá antioqueño.
Aunque el proyecto presenta un avance del 100% en el tramo 1 y del 74% en el tramo 2, la obra enfrenta retrasos por presuntos incumplimientos del gobierno Petro en la instalación de equipos fundamentales que han impedido que se culmine la obra.
Cuando Antioquia creyó que la disputa con el Gobierno Nacional finalmente cesaría, surgió un nuevo obstáculo que frena el desarrollo del proyecto. La controversia ya no gira en torno al tramo 2 (que, tras múltiples solicitudes, fue entregado a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín) sino a los equipos electromecánicos, elementos vitales para la entrada en operación del túnel.
Estos equipos, según la Gobernación, cumplen funciones de seguridad, iluminación, internet, señalética, ventilación y expulsión de gases, entre otros aspectos fundamentales para el funcionamiento del proyecto.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Horacio Gallón, afirmó que el Instituto Nacional de Vías (Invías) lleva meses incumpliendo los compromisos formales relacionados con estos equipos, pese a las solicitudes elevadas por la Gobernación.
Según el funcionario, el 7 de mayo de 2024 se firmó un plan de acción ante la Contraloría General de la República, en el que participaron la Gobernación, el Ministerio de Transporte, el Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Distrito de Medellín.
En ese documento, liderado por la contralora delegada Martha Piza Lozada, quedó consignado que, una vez finalizado el tramo 1 (a cargo de Antioquia y Medellín), el Invías, a través del consorcio Calma, iniciaría la instalación de los equipos electromecánicos.
“Terminamos el año pasado el tramo 1. Y, de manera extraña, vimos que están aplazando la instalación de los equipos electromecánicos, incumpliendo ese plan de acción que suscribimos todos con la Contraloría General de la República”, aseguró Gallón.
Sin embargo, según el secretario, cuando en diciembre de 2025 se notificó que el tramo 1 estaba listo para dar paso a la siguiente fase, el Invías informó que había aplazado las vigencias futuras para 2026 y 2027 y que la instalación solo podría comenzar cuando se culminaran completamente los contratos del tramo 2.
“Están diciendo que para poder empezar a instalar los equipos electromecánicos necesitamos terminar los dos contratos del tramo que le correspondía al Invías, que le incumplió a Antioquia y al país. Y es cambiar las reglas del juego y lo estipulado en ese plan de acción”, añadió el secretario.