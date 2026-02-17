Túnel del Toyo estaría otra vez en el limbo porque el gobierno Petro no hace su tarea: ¿qué pasó?

¿Hay riesgo de detrimento patrimonial?

Otro de los puntos sensibles del debate es el almacenamiento de los equipos. Gallón asegura que el 100% de los equipos ya fue adquirido y que permanecen en bodegas ubicadas entre Bogotá y Medellín. “La mayoría de los equipos van en el túnel de 9,7 kilómetros, que es el Túnel del Toyo, que es el túnel más largo. Y eso quedó estipulado en el plan de acción. Ellos de manera unilateral vienen cambiando ese plan”, reiteró Gallón. Según sus cálculos, el costo de almacenamiento y seguridad de estos equipos podría estar entre $300 y $400 millones mensuales, lo que afirma podría derivar en un posible detrimento patrimonial. Además, advierte que muchos de estos equipos, como ventiladores y sistemas de refrigeración, requieren de un funcionamiento periódico y podrían deteriorarse si permanecen inactivos durante años. “Tener todos esos equipos tanto tiempo paralizados es riesgoso y se pueden deteriorar por no estar instalados. Gran parte de los equipos electromecánicos requieren funcionamiento. No se pueden dejar tres o cuatro años por ahí a la deriva. Entonces ellos están pagando un bodegaje muy costoso que se puede convertir en un detrimento patrimonial en vez de estar instalando estos equipos que ya tienen comprados”, sostuvo el funcionario. Desde la perspectiva departamental, cerca del 75% de los equipos podría instalarse de inmediato, ya que la mayoría corresponde al túnel principal, cuya obra civil está concluida.

¿Qué dice Invías sobre el retraso?

El Instituto Nacional de Vías aseguró que, si bien el 100% de los equipos están disponibles y listos para su instalación, el proceso depende de la culminación total y la entrega formal de las obras civiles a cargo de la Gobernación. “La instalación de estos sistemas no depende de su disponibilidad, sino de la culminación de las obras civiles del túnel, que están a cargo de la Gobernación de Antioquia. Técnicamente, los equipos electromecánicos sólo pueden instalarse una vez la infraestructura civil esté completamente terminada y formalmente entregada”, señaló la entidad. De acuerdo con información reportada al Invías, la finalización de las obras civiles estaba prevista para finales de enero de 2026. Además, la entidad explicó que, aunque cerca del 80% de los equipos corresponde al túnel principal, el resto se instalará en otros túneles del proyecto que aún están en ejecución. El cronograma, según el Invías, proyecta que la instalación de los equipos del túnel principal estaría lista en el primer semestre de 2027. Los demás sistemas se instalarían en el primer semestre de 2028, dependiendo del avance y la finalización de las obras civiles.

Gobierno Petro y Antioquia: Una disputa que no cesa

Más allá del debate técnico, el enfrentamiento revive tensiones entre Antioquia y el Palacio de Nariño. El departamento tuvo que asumir más de $855.000 millones para evitar que el tramo 2 quedara convertido en un “elefante blanco”, ante la falta de apoyo del Gobierno Nacional. Gallón afirma que el plan de acción suscrito ante la Contraloría fue solicitado por el mismo Invías y que ahora la Nación estaría desconociendo sus propios compromisos. El secretario también confirmó que el pasado 3 de febrero radicaron una carta ante el Ministerio de Transporte y el Invías, con copia a la Contraloría, exigiendo el cumplimiento del plan de acción. Además, anunció que interpondrán una nueva solicitud formal ante el ente de control para que revise lo pactado en 2024.

A raíz de la polémica suscitada, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumó a las críticas contra el Gobierno Nacional por los incumplimientos con la instalación de estos equipos. El mandatario aseguró que el presidente Gustavo Petro y su administración han actuado con “desplantes” frente a Antioquia y Medellín, y acusó a la Nación de “poner el palo en la rueda” al proyecto evitando que este se concrete oportunamente. “¿Qué más va a esperar uno de Petro y de su Gobierno contra Antioquia y Medellín si no son desplantes? Mucha gente dice que estamos solos, que no tenemos Gobierno Nacional. Yo diría, ojalá estuviéramos solos. Estamos es detrás con una gente todo el día poniendo el palo en la rueda. Ni rajan ni prestan el hacha. No sirven para nada. Odian a Antioquia, a Medellín y a muchas regiones. Es una irresponsabilidad, es otra cachetada, otra bofetada a Antioquia”, indicó Gutiérrez. El desenlace de esta polémica definirá no solo el cronograma de entrada en operación del túnel que otra vez queda en el “aire”, sino también la eventual responsabilidad en caso de que surjan posibles sobrecostos derivados de este retraso. “No cumplió con la terminación del tramo 2, que lo tuvimos que asumir Medellín y Antioquia, al menos que no nos ponga trabas para poder poner en funcionamiento este túnel entre noviembre y diciembre de este año. Es como si estuvieran ensañados en que esa obra no se termine”, concluyó el secretario Horacio Gallón.

Bloque de preguntas y respuestas