El Toyo ya va en 80%, pero equipos del túnel están guardados hace dos años

Las plantas ya echaron raíces sobre los taludes de cemento, los avispones anidan en las paredes y el ganado deja sus huellas en el asfalto.
Es la estampa de la quietud en parte del corredor completo del Túnel del Toyo. Mientras el tramo a cargo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín está terminado —incluyendo el túnel de 9,74 kilómetros—, los equipos electromecánicos indispensables para su operación siguen embodegados. La instalación depende del Invías y, tras más de dos años de espera, el limbo institucional no solo frena el megaproyecto, sino que dispara diariamente los costos de mantenimiento.
El Toyo —tiene además 18 túneles y 31 puentes— es la ficha del rompecabezas que falta para completar el corredor 4G que une el Pacífico y el Suroccidente del país con los puertos de Urabá.
Recortará el tiempo de viaje entre Medellín y la Costa hasta en un 50%, atravesando las montañas más difíciles del occidente antioqueño.