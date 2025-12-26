Cien personas que estaban hacinadas en estaciones de Policía de Antioquia fueron trasladadas a cárceles

La Gobernación de Antioquia informó que, gracias a un acuerdo entre la secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, 100 personas privadas de la libertad fueron trasladadas de estaciones de Policía y unidades militares del departamento a diferentes establecimientos carcelarios. Puede leer: Corte Constitucional ordena tomar medidas urgentes para frenar brotes de tuberculosis en cárceles y estaciones de Medellín Con esta medida se busca descongestionar los Centros de Detención Transitoria – CDT, es decir, estaciones de Policía, así como unidades militares, con fin de liberar pie de fuerza, y dar cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-122 de 2022.

Entre los privados de la libertad trasladados hay 60 que estaban en estaciones del Departamento de Policía Antioquia, 37 del Departamento de Policía Urabá y 3 de la Brigada XVII del Ejército Nacional. En el primer semestre de 2026, serán trasladados otros 80 privados de la libertad bajo esta modalidad. Entérese: 1.000 exreos de la cárcel de Itagüí ganaron indemnización, pero no aparecen Si bien las personas recluidas en estaciones de policía en el departamento lo están en condiciones deplorables donde sufren graves violaciones a los derechos humanos, pues están hacinados, en condiciones insalubres, duermen sentados en el piso, tienen comida de mala calidad, no tienen acceso a visitas, entre otras cosas, en los centros penitenciarios también está desbordada la capacidad. Según estadísticas del Inpec, el hacinamiento en las cárceles de Antioquia es del 57 %, pues la capacidad es de 8.191 personas y actualmente hay 12.848 personas privadas de la libertad.