Cien personas que estaban hacinadas en estaciones de Policía de Antioquia fueron trasladadas a cárceles

La Gobernación de Antioquia informó que, gracias a un acuerdo entre la secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, 100 personas privadas de la libertad fueron trasladadas de estaciones de Policía y unidades militares del departamento a diferentes establecimientos carcelarios.
Con esta medida se busca descongestionar los Centros de Detención Transitoria – CDT, es decir, estaciones de Policía, así como unidades militares, con fin de liberar pie de fuerza, y dar cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-122 de 2022.