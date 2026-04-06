Tragedia minera en Antioquia: tres muertos en socavón en Remedios

La comunidad del pueblo de Remedios, en la subregión Nordeste de Antioquia, está de luto por la partida anticipada de tres jóvenes mineros de ese municipio, quienes fallecieron mientras trabajaban en un socavón de una mina.

El hecho se reportó el pasado Viernes Santo 3 de abril en zona rural de la localidad, más específicamente en el corregimiento de Santa Isabel. Allí, mientras hacían su labor de minería, perdieron la vida Mauricio Buitrago Beltrán, Eliécer José Arcia Jaramillo y Junior Jaramillo Fernández.

Lea más: ¿Problema minero en Antioquia quedó en un callejón sin salida?

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, una de las hipótesis apunta a que las muertes obedecen a inhalación de gases tóxicos al interior de la mina de oro, sin embargo, será la investigación la que permita esclarecer los hechos y determinar con exactitud qué fue lo que pasó.

La Alcaldía de Remedios, a través de un comunicado oficial, lamentó la pérdida de estos tres jóvenes y se solidarizó con sus familias.

“Desde la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Albeiro Arenas Molina, expresamos nuestra profunda consternación y solidaridad ante el accidente minero ocurrido recientemente en el corregimiento de Santa Isabel, el cual afecta directamente a miembros de nuestra comunidad trabajadora. Se ha coordinado con la Secretaría de Minas y Medio Ambiente, así como con los cuerpos de rescate, para brindar todo el apoyo técnico y humano necesario en la zona del incidente, priorizando la vida e integridad de los afectados”.