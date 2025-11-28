Tráfico por ‘vieja’ vía a la Costa ya bajó 35%: ¿qué hará el Norte?

La dueña de un hotel en la vía tradicional a la Costa, en Yarumal, tuvo que cerrar 33 de sus 50 habitaciones. El golpe llegó en menos de tres semanas: pasó de tener el negocio lleno de camioneros a ocupar apenas cinco cuartos por semana. Si se recorre ese corredor y se escucha a los comerciantes, el diagnóstico se repite. La causa es evidente: la nueva conexión hacia la Costa por el Nordeste ya capturó la mayor parte del tráfico. En solo 15 días de operación, el flujo por la antigua carretera cayó un 35%, según la concesión Vinus.
Algunos comerciantes están tomando medidas similares, buscando priorizar el mercado interno. En el espacio de las 33 habitaciones cerradas funcionará de ahora en adelante una bodega. Otros, simplemente, siguen esperanzados en que se les dé un milagro para que el tráfico vehicular se vuelva a tomar este corredor, confiados en los costos que tiene la nueva vía, que pasa por Vegachí y Remedios para llegar a Caucasia, ya que esta cuenta con cinco peajes.