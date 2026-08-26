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Un “San Fermín” en el Nordeste: toro descontrolado generó pánico en las calles de Remedios, Antioquia

Las autoridades tuvieron que intervenir para detenerlo, luego de que comenzara a corretear por varios minutos a quienes se encontraban en las calles de este municipio del Nordeste antioqueño.

  • Este fue el toro que generó caos en las calles de Remedios, Antioquia, intentando meterse a los establecimientos comerciales (detalle). FOTOS: CORTESÍA ALCALDÍA DE REMEDIOS
    Este fue el toro que generó caos en las calles de Remedios, Antioquia, intentando meterse a los establecimientos comerciales (detalle). FOTOS: CORTESÍA ALCALDÍA DE REMEDIOS
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Los habitantes de la zona urbana de Remedios, Nordeste antioqueño, vivieron, sin saberlo, una especie de “San Fermín”. Todo porque un toro que se escapó de una finca ganadera de este municipio comenzó a corretear a todas las personas que se encontraban en sus calles, tal como ocurre con esta celebración española.

La situación ocurrió en la tarde del pasado martes, cuando se comenzó a ver el bovino moviéndose a alta velocidad por las calles de la localidad, llevándose a su paso todo lo que encontrara, tumbando motocicletas y hasta intentando ingresar a establecimientos comerciales.

Ante la presencia de este toro, algunas personas intentaban refugiarse en sus casas y otras simplemente trataban de correr para evitar que este animal se los llevara por delante, tal como sucede en la centenaria celebración que se realiza cada julio en Pamplona, en el norte de España.

Entérese: Conflicto en el Nordeste antioqueño: ni el ganado se salva de la crisis por desplazamiento masivo

Luego de varios minutos, entre las risas de algunos y el pánico de otros, habitantes del sector, mediante el uso de cuerdas, lograron atrapar a este toro para evitar que continuara generando destrozos en las calles de la localidad.

Mientras se realizaban estas labores para reducir al animal, las autoridades cerraron las calles donde se encontraba el animal para evitar cualquier situación que pudiera poner en peligro a las comunidades.

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Desde la Alcaldía de Remedios hicieron un llamado para que el propietario del animal se presentara en la administración para que lo recuperara, al tiempo que también se le informaría sobre el costo de los daños que habría dejado.

“¡Atención, pueblo! Acaba de aparecer un toro (res) en el sector de la calle Piedras Blancas. Al parecer, se pudo haber escapado de alguna finca. Si alguien lo reconoce o sabe quién es el dueño, por favor avisarle para que pueda ir a recogerlo y evitar cualquier inconveniente”, difundieron en redes sociales.

Según el reporte oficial de los hechos, ninguna persona resultó lesionada, aunque al menos una decena de motocicletas sí fueron golpeadas y derribadas por este animal. Tampoco se informó de daños graves a establecimientos comerciales.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Dónde se escapó el toro que recorrió las calles de Remedios?
El toro se habría escapado de una finca ganadera y terminó recorriendo las calles de la zona urbana de Remedios, aunque las autoridades no identificaron públicamente la finca de origen.
2. ¿Qué daños causó el toro que corrió por las calles de Remedios?
El toro golpeó y derribó al menos una decena de motocicletas mientras recorría las calles del municipio. También intentó ingresar a algunos establecimientos comerciales, aunque no se reportaron daños graves en estos lugares.
3. ¿Hubo personas heridas por el toro en Remedios?
No. Según el reporte oficial, ninguna persona resultó lesionada durante el recorrido del animal por las calles del municipio.

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