Un “San Fermín” en el Nordeste: toro descontrolado generó pánico en las calles de Remedios, Antioquia

Los habitantes de la zona urbana de Remedios, Nordeste antioqueño, vivieron, sin saberlo, una especie de “San Fermín”. Todo porque un toro que se escapó de una finca ganadera de este municipio comenzó a corretear a todas las personas que se encontraban en sus calles, tal como ocurre con esta celebración española.
La situación ocurrió en la tarde del pasado martes, cuando se comenzó a ver el bovino moviéndose a alta velocidad por las calles de la localidad, llevándose a su paso todo lo que encontrara, tumbando motocicletas y hasta intentando ingresar a establecimientos comerciales.