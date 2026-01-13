Urrao tendrá toque de queda para menores y prohibición de parrillero hombre tras hechos violentos que dejaron dos muertos

Tras un consejo extraordinario de seguridad que se realizó en el municipio de Urrao, Suroeste antioqueño, por un enfrentamiento armado en el casco urbano que cobró la vida de dos personas y dejó ocho más heridas, se anunció, bajo el decreto 007 del 11 de enero de 2026, el toque de queda para menores de edad y la prohibición del parrillero hombre.

Con ambas medidas, se pretende reducir el riesgo y garantizar la seguridad para los habitantes de esta localidad, que está consternada por los recientes actos de violencia.

El toque de queda para menores de edad será todos los días desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., limitando su circulación en “vías, calles, plazas, parques, lugares públicos o establecimientos”. Mientras que la prohibición del parrillero hombre irá diariamente, y hasta el 15 de febrero del presente año, desde las 6:00 p. m. hasta las 5:00 de la mañana.

“Le reiteramos a la comunidad el compromiso de nuestra Fuerza Pública, Ejército, Policía, de la administración y las diferentes entidades. Lo que queremos es trabajar en pro de nuestras comunidades, y lo único que hacemos es para garantizar la seguridad de todos ustedes”, precisó el alcalde de Urrao, Nilson Barrera Holguín.