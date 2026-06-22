Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Supersalud inspecciona la FLA: orden la aprobó Juan David Duque, ficha clave de Daniel Quintero

El gobernador de Antioquia solicitó que la diligencia, realizada este lunes, un día después de las elecciones presidenciales, se realice en el marco de la ley y las competencias de la entidad.

  • La inspección de la Supersalud a la FLA se realizó este lunes 22 de junio. Foto: Julio César Herrera Echeverri
    La inspección de la Supersalud a la FLA se realizó este lunes 22 de junio. Foto: Julio César Herrera Echeverri
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Con una orden escrita y aprobada por Juan David Duque, exsecretario privado de Daniel Quintero y nombrado Delegado de Protección al Usuario en la Superintendencia de Salud, ese despacho ordenó, este lunes, una inspección relámpago a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

Sobre esta diligencia, ordenada un día después de las elecciones presidenciales de Colombia, donde Antioquia votó mayoritariamente por el candidato de oposición al Gobierno Nacional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó: “ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del Gobierno Nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”.

Juan David Duque, quien aprobó la orden de inspección, es un hombre del clan del exalcalde de Medellín imputado por casos de corrupción Daniel Quintero, a quien el presidente Gustavo Petro nombró superintendente de Salud.

Siga leyendo: Además de su combo, Supersalud se llenó de caos con llegada de Daniel Quintero

Duque, además, fue secretario privado de Quintero, y destituido por el Concejo después de que no diera respuestas por el escándalo de los fondos fijos donde quedó en evidencia que usaban la caja menor de la Alcaldía para gastar a sus anchas.

Lea más: Juan David Duque, exsecretario de Daniel Quintero al que destituyeron, va al Senado de la mano de Roy Barreras

Según indicó a EL COLOMBIANO la Supersalud, el operativo tiene que ver con "tareas de inspección y vigilancia a todos sus vigilados, así como se han hecho más de 500 visitas a dispensarios de medicamentos, también se han hecho a varias Secretarías de Salud como las de Bogotá, Magdalena, Santa Marta y Santander. Ahora adelantaremos labores de inspección y vigilancia en varias fábricas de licores".

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Fábrica de Licores de Antioquia
Supersalud
Superintendencia de Salud
Gobernación de Antioquia
Antioquia
Daniel Quintero
Andrés Julián Rendón
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos