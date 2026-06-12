SuperTransporte sanciona a Precoltur con $4.215 millones tras investigación por accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

La Superintendencia de Transporte impuso una sanción de $4.215.821.536 a la empresa Precolombina de Turismo Especializado S.A.S. (Precoltur), tras concluir una investigación derivada del accidente registrado el 14 de diciembre de 2025 en el municipio de Remedios, Antioquia. La actuación administrativa buscó verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, operativas y de seguridad exigidas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial, luego del hecho que dejó 17 personas fallecidas y 20 heridas. Siga leyendo: Masacre en Remedios: ofrecen millonaria recompensa por responsables del asesinato de cuatro campesinos

De acuerdo con la entidad, el proceso de inspección permitió establecer una serie de incumplimientos relacionados con la operación de la compañía. La investigación se desarrolló con el propósito de identificar posibles riesgos en la prestación del servicio y determinar si la empresa cumplía las disposiciones vigentes destinadas a la protección de los usuarios.

En el accidente murieron 17 personas, entre ellas 16 estudiantes y el conductor del bus. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.

Irregularidades detectadas durante la investigación

Según la Superintendencia, entre los hallazgos se identificaron deficiencias en los mecanismos de comunicación entre la empresa y los conductores, así como la ausencia de una estructura tecnológica y administrativa con funciones y responsables claramente definidos para el control de las operaciones. Además, la entidad encontró varias irregularidades, entre ellas la falta de un sistema de comunicación con los conductores; la ausencia de una estructura tecnológica y de personal asignado para labores de control y supervisión; conductores sin afiliación completa al Sistema General de Seguridad Social Integral; programas de capacitación incompletos para el personal operativo; e irregularidades en los contratos y en la vinculación de vehículos destinados a la prestación del servicio. Tatiana Rueda Ibarra, asesora del despacho de la Superintendencia de Transporte, señaló que la investigación permitió identificar ”múltiples incumplimientos que comprometían la seguridad de los pasajeros”. La funcionaria también indicó que se evidenció la ”falta de sistema de comunicación con los conductores, ausencia de estructura tecnológica y personal asignado, conductores sin afiliación completa al sistema de seguridad social, programas de capacitación incompletos e irregularidades en los contratos de vinculación de los vehículos”. La Superintendencia concluyó que estas situaciones representaban incumplimientos de las obligaciones exigidas a las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte especial, por lo que procedió a imponer la sanción económica. “Con base en estos hallazgos, la Superintendencia de Transporte impuso sanciones económicas que ascienden a $4.215.821.536 COP, en cumplimiento de la Ley 336 de 1996 y demás disposiciones aplicables”, informó la entidad. Por su parte, Alberto Daza, superintendente delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, afirmó: “La Superintendencia de Transporte impuso sanciones por más de 4 mil 215 millones de pesos a la empresa Precoltur S.A.S. Esta medida busca garantizar que todas las empresas de transporte cumplan con sus obligaciones legales y, sobre todo, proteger la vida”.

El accidente que originó la investigación