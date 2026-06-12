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SuperTransporte sanciona a Precoltur con $4.215 millones tras investigación por accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

La multa fue impuesta luego de una investigación administrativa iniciada tras el siniestro ocurrido en diciembre de 2025 en Remedios, Antioquia, donde fallecieron 16 estudiantes y el conductor de un bus de transporte especial.

  • El siniestro ocurrió el 14 de diciembre de 2025 en la vía entre Remedios y Zaragoza, Antioquia. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.
    El siniestro ocurrió el 14 de diciembre de 2025 en la vía entre Remedios y Zaragoza, Antioquia. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • En el accidente murieron 17 personas, entre ellas 16 estudiantes y el conductor del bus. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.
    En el accidente murieron 17 personas, entre ellas 16 estudiantes y el conductor del bus. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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La Superintendencia de Transporte impuso una sanción de $4.215.821.536 a la empresa Precolombina de Turismo Especializado S.A.S. (Precoltur), tras concluir una investigación derivada del accidente registrado el 14 de diciembre de 2025 en el municipio de Remedios, Antioquia.

La actuación administrativa buscó verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, operativas y de seguridad exigidas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial, luego del hecho que dejó 17 personas fallecidas y 20 heridas.

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De acuerdo con la entidad, el proceso de inspección permitió establecer una serie de incumplimientos relacionados con la operación de la compañía. La investigación se desarrolló con el propósito de identificar posibles riesgos en la prestación del servicio y determinar si la empresa cumplía las disposiciones vigentes destinadas a la protección de los usuarios.

En el accidente murieron 17 personas, entre ellas 16 estudiantes y el conductor del bus. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.
En el accidente murieron 17 personas, entre ellas 16 estudiantes y el conductor del bus. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.

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Irregularidades detectadas durante la investigación

Según la Superintendencia, entre los hallazgos se identificaron deficiencias en los mecanismos de comunicación entre la empresa y los conductores, así como la ausencia de una estructura tecnológica y administrativa con funciones y responsables claramente definidos para el control de las operaciones.

Además, la entidad encontró varias irregularidades, entre ellas la falta de un sistema de comunicación con los conductores; la ausencia de una estructura tecnológica y de personal asignado para labores de control y supervisión; conductores sin afiliación completa al Sistema General de Seguridad Social Integral; programas de capacitación incompletos para el personal operativo; e irregularidades en los contratos y en la vinculación de vehículos destinados a la prestación del servicio.

Tatiana Rueda Ibarra, asesora del despacho de la Superintendencia de Transporte, señaló que la investigación permitió identificar ”múltiples incumplimientos que comprometían la seguridad de los pasajeros”.

La funcionaria también indicó que se evidenció la ”falta de sistema de comunicación con los conductores, ausencia de estructura tecnológica y personal asignado, conductores sin afiliación completa al sistema de seguridad social, programas de capacitación incompletos e irregularidades en los contratos de vinculación de los vehículos”.

La Superintendencia concluyó que estas situaciones representaban incumplimientos de las obligaciones exigidas a las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte especial, por lo que procedió a imponer la sanción económica.

“Con base en estos hallazgos, la Superintendencia de Transporte impuso sanciones económicas que ascienden a $4.215.821.536 COP, en cumplimiento de la Ley 336 de 1996 y demás disposiciones aplicables”, informó la entidad.

Por su parte, Alberto Daza, superintendente delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, afirmó: “La Superintendencia de Transporte impuso sanciones por más de 4 mil 215 millones de pesos a la empresa Precoltur S.A.S. Esta medida busca garantizar que todas las empresas de transporte cumplan con sus obligaciones legales y, sobre todo, proteger la vida”.

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El accidente que originó la investigación

El siniestro ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre de 2025 en el sector El Chispero, sobre la vía que conecta los municipios de Remedios y Zaragoza, en el nordeste antioqueño. El vehículo transportaba a estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de una excursión realizada en Tolú y Coveñas.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el bus viajaban 37 personas. El automotor se salió de la carretera y cayó por un precipicio, lo que dio lugar a un operativo de rescate en una zona de difícil acceso. El balance final dejó 17 fallecidos, entre ellos 16 estudiantes de grado once y el conductor, además de 20 personas lesionadas.

Tras la emergencia, tanto la Alcaldía de Bello como el Liceo Antioqueño precisaron que el viaje no fue organizado por la institución educativa, sino por los propios estudiantes y sus familias.

La Superintendencia de Transporte informó que continuará adelantando labores de inspección, vigilancia y control sobre las empresas del sector. En ese sentido, reiteró: “La seguridad de los usuarios es nuestra prioridad. El cumplimiento de la normativa es esencial para garantizar que los servicios de transporte especial se presten de manera segura, confiable y legal en todo el país”.

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