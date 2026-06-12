SuperTransporte sanciona a Precoltur con $4.215 millones tras investigación por accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

La Superintendencia de Transporte impuso una sanción de $4.215.821.536 a la empresa Precolombina de Turismo Especializado S.A.S. (Precoltur), tras concluir una investigación derivada del accidente registrado el 14 de diciembre de 2025 en el municipio de Remedios, Antioquia.
La actuación administrativa buscó verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, operativas y de seguridad exigidas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial, luego del hecho que dejó 17 personas fallecidas y 20 heridas.
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