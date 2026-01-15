¡Insostenible! Sistema de Salud en Antioquia vive una de sus peores crisis: EPS adeudan $8 billones a la red hospitalaria

El sistema de salud en Antioquia atraviesa una de sus crisis financieras más graves debido a la millonaria deuda que mantienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con la red hospitalaria pública y privada del departamento. De acuerdo con cifras consolidadas por la Secretaría de Salud, a septiembre de 2025, la cartera vencida asciende a $8 billones, una situación que pone en riesgo la atención de millones de usuarios. “Los hospitales agotaron cualquier posibilidad de sostenibilidad y estamos cada vez acumulando más nóminas, más quincenas sin pago y menos posibilidad de abastecimiento. Hay desabastecimiento de medicamentos en las instituciones hospitalarias para atender a los pacientes”, expresó la secretaria de Salud e Inclusión Social del departamento, Marta Cecilia Ramírez Orrego. Le puede interesar: UPC para 2026 es “insuficiente y un riesgo para la vida”: gremios de salud y pacientes Según esta cartera, del total de la deuda, $6 billones corresponden a la red privada y $2 billones a la red pública. La mayor presión financiera proviene de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional (Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud) que en conjunto adeudan $4,9 billones, afectando de manera directa a cerca de 3 millones de afiliados en el departamento.

El impacto de esta crisis ya se refleja en la operación del sistema de salud en Antioquia. La ocupación de los servicios de urgencias supera el 100% en todo el territorio antioqueño, con un promedio del 110% en el Valle de Aburrá y del 108% en el resto del departamento.

Le puede interesar: Crisis de salud: Exministros alertan que en 2026 habrá más “deterioro del servicio” Además, el cierre de servicios de salud continúa en aumento: solo en 2025 se registraron 877 cierres, incluyendo camas hospitalarias, áreas de urgencias y quirófanos.

Crisis está impactando a usuarios en Antioquia

Al menos 12 directivos de hospitales en Antioquia han advertido que la falta de recursos ha limitado la atención oportuna de pacientes y ha provocado retrasos en el pago a proveedores y personal asistencial.

La situación ha afectado mayormente a los bancos de sangre, a los que se les adeudan $26 mil millones, y ha generado dificultades para el pago de salarios y la compra de insumos médicos en diferentes hospitales del territorio antioqueño.

El gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave Soto, explicó que esta entidad pasa por una situación compleja, ya que su especialidad es la ortopedia y los precios de los insumos son elevados, lo que ha llevado al centro de salud a tener deudas con los proveedores, ocasionando la reducción de insumos para la atención de los pacientes. “Son muchas las dificultades que tenemos. Una de ellas es el caso de una paciente de 79 años que atendemos en su estabilización desde el pasado sábado. La hemos tratado de remitir a otras instituciones, pero ningún hospital la quiere recibir debido a que Nueva EPS no ha pagado al hospital y tampoco a otras clínicas”, expresó el gerente del Hospital San Rafael. “Desde el mes de octubre no hemos pagado el salario a 460 funcionarios, entre personal médico y asistencial. El llamado que hacemos a las EPS es que se pongan al día para poder responder con prontitud a pacientes y empleados”, concluyó Arroyave.

Gustavo Adolfo Campillo, vocero de Pacientes Colombia, catalogó la situación como un “homicidio”, especialmente para quienes padecen enfermedades huérfanas, cáncer y VIH. Según explicó, miles de pacientes han visto interrumpidos tratamientos vitales por la falta de pagos de las EPS intervenidas, lo que ya se traduce en muertes evitables y en una grave afectación a la salud pública. “La Federación Colombiana de Enfermedades Raras nos informó que van 2.563 personas fallecidas por enfermedades huérfanas que no fueron atendidas. No solamente es el homicidio hacia un volumen importante de pacientes, sino que además estamos creando una crisis social que vamos a tener que afrontar más temprano que tarde”, alertó Campillo, al señalar que personas con VIH en Antioquia, llevan hasta cuatro meses sin tratamiento, revirtiendo avances logrados durante años y aumentando el riesgo de transmisión de la enfermedad en Antioquia. En el caso de las donaciones de sangre la situación es aún peor. Pacientes que hayan sufrido accidentes o necesiten transfusiones tendrán que tener paciencia por la alta falta de donantes y los costos elevados para cumplir los estándares de calidad que por la crisis de salud no han sido suplidos. “Si me llegan dos pacientes, yo tengo que darle la única unidad disponible al más grave. Se empieza a generar una lista de espera, ¿esa lista de espera qué hace? Hace que se nos prolongue las estancias hospitalarias y finalmente afecte todo el desempeño y el desarrollo normal de los hospitales”, afirmó Laura Piedrahita, directora del Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios de Rionegro. Entérese: “2026 será crítico en salud y gobierno Petro es el victimario”: vocero Pacientes de Alto Costo Desde la Gobernación de Antioquia se hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para garantizar el flujo de recursos hacia las EPS intervenidas y permitir que estas se pongan al día con la red hospitalaria. Según la administración departamental, debido a la falta de apoyo del Gobierno nacional, el departamento ha tenido que sostener el sistema de salud, destinando $233 mil millones entre 2024 y 2025 para mitigar la crisis, con inversiones en infraestructura, saneamiento fiscal y financiero, dotación hospitalaria, tecnologías de la información, telemedicina y la implementación de la estrategia ‘Turbina de Crédito’ para aliviar la carga financiera de los hospitales. Las autoridades advirtieron que, de no tomarse medidas estructurales y urgentes, la crisis podría derivar en una afectación mayor al derecho fundamental a la salud y en un colapso de la red hospitalaria en Antioquia. “Estamos haciendo un esfuerzo histórico para sostener la red hospitalaria y garantizar que los servicios no colapsen”, concluyó Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia.

