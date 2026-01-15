¡Insostenible! Sistema de Salud en Antioquia vive una de sus peores crisis: EPS adeudan $8 billones a la red hospitalaria

El sistema de salud en Antioquia atraviesa una de sus crisis financieras más graves debido a la millonaria deuda que mantienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con la red hospitalaria pública y privada del departamento.
De acuerdo con cifras consolidadas por la Secretaría de Salud, a septiembre de 2025, la cartera vencida asciende a $8 billones, una situación que pone en riesgo la atención de millones de usuarios.
“Los hospitales agotaron cualquier posibilidad de sostenibilidad y estamos cada vez acumulando más nóminas, más quincenas sin pago y menos posibilidad de abastecimiento. Hay desabastecimiento de medicamentos en las instituciones hospitalarias para atender a los pacientes”, expresó la secretaria de Salud e Inclusión Social del departamento, Marta Cecilia Ramírez Orrego.
Según esta cartera, del total de la deuda, $6 billones corresponden a la red privada y $2 billones a la red pública. La mayor presión financiera proviene de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional (Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud) que en conjunto adeudan $4,9 billones, afectando de manera directa a cerca de 3 millones de afiliados en el departamento.