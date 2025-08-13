“Tenemos que demandar que se haga justicia”: gobernador de Antioquia habló tras exequias del senador Miguel Uribe

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo este miércoles un llamado para que se haga justicia por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Le puede interesar: En vivo | Miguel Uribe Turbay fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá Luego de asistir a la eucaristía que se realizó en la Catedral Primada de Bogotá, en la que el arzobispo Luis José Rueda Aparicio encabezó una ceremonia que se extendió hasta la 1:45 p.m., el mandatario departamental se refirió al magnicidio del precandidato presidencial.

En las inmediaciones de la plaza de Bolívar, previo al traslado del féretro del senador hacia el Cementerio Central, Rendón realizó un breve pronunciamiento, en el que expresó su consternación por lo ocurrido e hizo un llamado a las instituciones para esclarecer el crimen.

"La justicia es lo único que podrá ponerle fin al odio que por tanto tiempo ha fungido de desestabilizador de la democracia colombiana"´, expresó Rendón.

"La ciudadanía pide justicia, no solo para mitigar u ojalá eliminar ese odio que ha hecho tanto daño a nuestro país, sino también para que se impartan medidas ejemplarizantes y disuasivas y que eso nunca más se vuelva a presentar", agregó el gobernador. Además de ese llamado a la justicia, Rendón también expresó su consternación por la situación de seguridad en el país, instando a que al recrudecimiento de la violencia que se vive en múltiples regiones se le ponga freno.