“Tenemos que demandar que se haga justicia”: gobernador de Antioquia habló tras exequias del senador Miguel Uribe

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo este miércoles un llamado para que se haga justicia por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
Le puede interesar: En vivo | Miguel Uribe Turbay fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá
Luego de asistir a la eucaristía que se realizó en la Catedral Primada de Bogotá, en la que el arzobispo Luis José Rueda Aparicio encabezó una ceremonia que se extendió hasta la 1:45 p.m., el mandatario departamental se refirió al magnicidio del precandidato presidencial.