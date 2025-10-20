Senador Trujillo, salpicado en escándalo UNGRD, no repetirá en el Congreso y buscará otra vez la Alcaldía de Itagüí

Este lunes se anunció una de las movidas que probablemente más sacuda el tablero político en Antioquia en los próximos años: el poderoso y polémico senador del Partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo, no buscará repetir puesto en el Congreso sino que volverá a buscar recuperar sus orígenes políticos y su primer electorado: aspirará a la Alcaldía de Itagüí en 2027.
Trujillo, hay que recordar, fue alcalde de este municipio del sur del Valle de Aburrá entre 2012 y 2015, y desde el 2018 es senador de la República por el Partido Conservador. A pesar de que su carrera política se ha desarrollado siempre en Antioquia, en las últimas elecciones legislativas Trujillo sacó buena parte de sus votos (Cerca de 20.000) en La Guajira, de la mano del también antioqueño Olmedo López, exdirector de la UNGRD y confeso corrupto, protagonista de uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años, precisamente por la compra de unos carrotanques por $40.000 en La Guajira, en donde también aparecieron empresas itagüiseñas, ligadas a Trujillo.