En Bello han cerrado 6 centros estéticos en las últimas tres semanas, ¿qué hay detrás?

Los procedimientos estéticos en Antioquia y el país se han convertido en una alternativa cada vez más popular para quienes buscan modificar su apariencia física. Sin embargo, detrás del auge de esta industria también ha crecido un fenómeno que preocupa a las autoridades sanitarias: el incremento de establecimientos que operan sin cumplir los requisitos exigidos por la ley y que ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los pacientes. Uno de los más recientes ejemplos se evidencia en el municipio de Bello. En lo que va de junio, las autoridades ordenaron el cierre temporal de seis centros estéticos, una cifra que representa cerca del 10 % de los 64 establecimientos de este tipo que han sido clausurados en Antioquia durante los últimos dos años. El panorama ha encendido las alertas tanto en esta localidad como en el resto del departamento, donde entes de control reconocen que aún persisten negocios clandestinos que funcionan al margen de cualquier control.

Las clausuras registradas durante este mes obedecen a una estrategia de inspección adelantada por la Alcaldía de Bello para verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de habilitación exigidas a los centros estéticos. Según el balance de las autoridades en Bello, durante el primer semestre de 2026 se realizaron 20 visitas de inspección a centros de estética corporal y facial, procedimientos que derivaron en ocho clausuras o suspensiones temporales de actividades y siete decomisos de elementos utilizados en tratamientos estéticos. Cifras más que dicientes teniendo en cuenta que en todo 2025 hubo 29 visitas, ocho clausuras y tres decomisos. Entérese: Cuidado a dónde va: Antioquia suma 64 centros estéticos cerrados por irregularidades Uno de los hallazgos más preocupantes —y podría decirse que la causa principal de los cierres— es que en varios de los establecimientos intervenidos se ejecutaban procedimientos invasivos sin contar con la autorización correspondiente. Este tipo de prácticas representa un riesgo significativo para los usuarios, especialmente cuando son ejecutadas por personal no capacitado o en lugares que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad. Elkin López Castrillón, secretario de Salud de Bello, señaló que uno de los principales factores detrás de esta problemática es la búsqueda de procedimientos más económicos por parte de los usuarios. La posibilidad de acceder a tratamientos a precios inferiores a los del mercado formal lleva a muchas personas a acudir a establecimientos que no cuentan con los permisos requeridos ni con personal certificado. Pero no miden las consecuencias. A la fecha, Bello cuenta con cerca de 80 centros estéticos identificados y censados. Los sectores donde existe una mayor concentración de estos establecimientos son la Comuna 2 Cabañas, la Comuna 4 Centro, que es el entorno del parque principal, y la Comuna 8 Niquía. Sin embargo, y según la Alcaldía de ese municipio, hay más lugares que ofrecen los mismos servicios, pero bajo el manto de la ilegalidad.

La lucha contra lo clandestino

Su funcionamiento suele darse a través de redes sociales. Los interesados son contactados por personas que ofrecen procedimientos estéticos a bajo costo, quienes en primer lugar solicitan un adelanto económico. Solo después de recibir el pago informan el sitio donde será realizada la intervención. Esta modalidad dificulta la ubicación de los responsables y ha encendido las alarmas de las autoridades debido a los riesgos que representa para los ciudadanos. “Por el momento no hemos detectado que estén utilizando centros estéticos en el municipio como fachada para actividades criminales”, manifestó Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad de Bello. Las visitas de inspección se realizan de manera articulada con la Policía Metropolitana. Por su parte, la Alcaldía de Bello confirmó que la Fiscalía General de la Nación ya tiene conocimiento de los hallazgos relacionados con centros estéticos clandestinos y se vinculó a las investigaciones. Le puede interesar: ¿Cómo saber si una clínica o médico tiene permiso para realizar cirugías plásticas en Colombia?

Panorama en Antioquia

Según cifras entregadas por la Secretaría de Salud de Antioquia, entre mayo y junio de este año 10 centros estéticos han sido cerrados de manera definitiva en el área metropolitana, específicamente en Medellín, Envigado, Bello y Copacabana. 7 se clausuraron porque ni siquiera estaban registrados ni habilitados para operar, y los otros 3 porque no cumplían con los estándares de dotación y mantenimiento. A esto se suman los 64 centros estéticos que fueron cerrados en los últimos dos años en el departamento por diferentes incumplimientos relacionados con las condiciones sanitarias, la habilitación de servicios y la realización de procedimientos no autorizados.