En Bello han cerrado 6 centros estéticos en las últimas tres semanas, ¿qué hay detrás?

Los procedimientos estéticos en Antioquia y el país se han convertido en una alternativa cada vez más popular para quienes buscan modificar su apariencia física. Sin embargo, detrás del auge de esta industria también ha crecido un fenómeno que preocupa a las autoridades sanitarias: el incremento de establecimientos que operan sin cumplir los requisitos exigidos por la ley y que ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los pacientes.
Uno de los más recientes ejemplos se evidencia en el municipio de Bello. En lo que va de junio, las autoridades ordenaron el cierre temporal de seis centros estéticos, una cifra que representa cerca del 10 % de los 64 establecimientos de este tipo que han sido clausurados en Antioquia durante los últimos dos años. El panorama ha encendido las alertas tanto en esta localidad como en el resto del departamento, donde entes de control reconocen que aún persisten negocios clandestinos que funcionan al margen de cualquier control.