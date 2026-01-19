“Reduce el tema, con total descaro, a un asunto de ricos y pobres”: la respuesta de la secretaria de Salud de Antioquia al ministro Jaramillo

Las declaraciones que entregó este 19 de enero el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respecto a la situación crítica que atraviesa el Hospital San Rafael de Itagüí, no solo han sido rechazadas por el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sino que también fueron desestimadas por la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego.

Y es que con la frase de “Los ricos también lloran”, el ministro se lavó las manos y responsabilizó a la Gobernación de Antioquia por los múltiples problemas financieros que hoy tienen a la entidad al borde del colapso, a lo que la secretaria no guardó silencio y, paso seguido, manifestó su pensar.

“Reduce el tema, con total descaro, a un asunto de ricos y pobres, pues le voy a demostrar que no es así. El problema no es la riqueza. Lo que le preocupa a Antioquia es la pobreza. Tenemos tres millones de personas afiliadas a EPS intervenidas, y de ellas el 75% pertenecen al régimen subsidiado. No previó el presidente Petro que el Chun Chun Chun al que iba a llevar al sistema de salud, iba a traer al traste la muerte de los pacientes por falta de atención y una condición inhumana de los trabajadores de la salud, a quienes aplaudimos tanto en la pandemia, pero ahora los estamos dejando en manos de los paga diarios para poder sobrevivir”, dijo.