“Reduce el tema, con total descaro, a un asunto de ricos y pobres”: la respuesta de la secretaria de Salud de Antioquia al ministro Jaramillo

Marta Cecilia Ramírez tampoco guardó su descontento después de lo que dijo el ministro de Salud. Señaló que se desligaron fácilmente de la responsabilidad que, como Gobierno, les compete. Conozca más detalles.

  • La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, crítico fuertemente las declaraciones del ministro Guillermo Jaramillo acerca de la crítica situación del Hospital San Rafael de Itagüí. FOTO Cortesía Gobernación de Antioquia y COLPRENSA.
    La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, crítico fuertemente las declaraciones del ministro Guillermo Jaramillo acerca de la crítica situación del Hospital San Rafael de Itagüí. FOTO Cortesía Gobernación de Antioquia y COLPRENSA.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 44 minutos
bookmark

Las declaraciones que entregó este 19 de enero el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respecto a la situación crítica que atraviesa el Hospital San Rafael de Itagüí, no solo han sido rechazadas por el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sino que también fueron desestimadas por la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego.

Lea más: “Los ricos también lloran”: ministro de Salud se lavó las manos al ser cuestionado por la crisis del hospital San Rafael de Itagüí

Y es que con la frase de “Los ricos también lloran”, el ministro se lavó las manos y responsabilizó a la Gobernación de Antioquia por los múltiples problemas financieros que hoy tienen a la entidad al borde del colapso, a lo que la secretaria no guardó silencio y, paso seguido, manifestó su pensar.

“Reduce el tema, con total descaro, a un asunto de ricos y pobres, pues le voy a demostrar que no es así. El problema no es la riqueza. Lo que le preocupa a Antioquia es la pobreza. Tenemos tres millones de personas afiliadas a EPS intervenidas, y de ellas el 75% pertenecen al régimen subsidiado. No previó el presidente Petro que el Chun Chun Chun al que iba a llevar al sistema de salud, iba a traer al traste la muerte de los pacientes por falta de atención y una condición inhumana de los trabajadores de la salud, a quienes aplaudimos tanto en la pandemia, pero ahora los estamos dejando en manos de los paga diarios para poder sobrevivir”, dijo.

A su vez, la principal encargada de la salud en el departamento dijo que los constantes cambios de interventores en medio de la difícil situación agravan aún más el panorama, pues todos chutan la bola y nadie quiere hacerse cargo.

“Esto es un tema que no lo dicen abiertamente: cada interventor, que los cambian cada rato como cambiar de camisa, llega y dice que no va a reconocer lo anterior, sino solamente lo que se ejecute a partir de su llegada... Qué macabro el jueguito que nos puso el Gobierno Nacional”.

Otro de los temas en los que enfatizó Ramírez Orrego es que nunca antes entidades como el Pablo Tobón Uribe o el San Vicente Fundación se habían visto tan colapsadas en su sistema de atención, y que si bien las urgencias de dichos hospitales generalmente deben atender cientos de pacientes, ahora están inviables por la falta de gestión en la entrega de los medicamentos.

Entérese: “¿Que los ricos también lloran? Lo mismo decía Pablo Escobar”: alcalde Gutiérrez habla sobre declaraciones de MinSalud

Al final de su intervención, la secretaria de salud solicitó a los medios de comunicación seguir el tema con rigurosidad, dado que, desde el Gobierno Nacional, la intención es reducir el debate y zafarse de la responsabilidad que les corresponde.

“He pedido ayuda de dos instancias o dos actores muy importantes: a los medios, para que de manera permanente mantengan en la agenda pública este tema, ante lo que viven los trabajadores de la salud, los pacientes y sus familiares, y el otro llamado es a la Procuraduría; creo que debería actuar teniendo en cuenta el antecedente del Gobierno que dijo cómo iba a proceder”, concluyó.

Salud
EPS
Gobierno Nacional
Nueva EPS
Antioquia
