Plaga tiene azotados los cultivos de hortensias en La Unión, Antioquia: 350 productores están en riesgo

La floricultura, uno de los principales motores económicos del municipio de La Unión, en el Oriente antioqueño, atraviesa una de las peores crisis reportadas en los últimos años. Una plaga conocida como “secadera” está afectando a todos los cultivos de hortensia, dejando pérdidas millonarias.
A esto se suman factores externos como la caída del dólar y el aumento del salario mínimo, que han reducido de manera significativa la rentabilidad del sector, poniendo en jaque a cientos de familias que dependen de esta actividad. La problemática principal radica en la secadera, una enfermedad radicular que deteriora la raíz de la planta y termina afectando hojas, tallos y flores hasta provocar la muerte de todo un cultivo.
El agrónomo de la Alcaldía de La Unión, Yorman Correa, explicó que esta plaga se extiende rápidamente por las flores, pudriendo hectáreas completas en poco tiempo y aunque desde la administración municipal y los mismos productores han implementado controles con productos químicos, biológicos y prácticas culturales como drenajes y cal, el control no ha sido totalmente exitoso.
Le puede interesar: Ojo: el caracol africano ya invadió ocho municipios del Oriente antioqueño
“En los cultivos se han realizado trabajos con productos de síntesis química con aplicaciones al suelo, también se han manejado productos biológicos, prácticas culturales como el tema de los drenajes con las eras altas que se aplica para que el agua no genere encharcamiento en las raíces. Todas estas prácticas se han estado combinando, pero al momento no se ha podido contar con un control totalmente exitoso”, explicó el agrónomo.