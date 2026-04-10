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Pilas: se restableció el servicio de expedición de pasaportes en la Gobernación de Antioquia

La plataforma estuvo caída durante dos días, por lo que la Oficina de Pasaportes había cerrado su atención al público.

  • La Dirección de Pasaporte de Antioquia, ubicada en La Alpujarra. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
    La Dirección de Pasaporte de Antioquia, ubicada en La Alpujarra. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
El Colombiano
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hace 1 hora
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Tras más de 48 horas en las que cientos de personas no pudieron solicitar citas ni expedir sus pasaportes por una falla general en la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano, la Gobernación de Antioquia confirmó que se restableció el servicio para realizar los trámites de este tipo.

Lea más: Caos en entrega de pasaportes por supuesto “ataque cibernético”, ¿tiene que ver el nuevo modelo?

Esto afectó a 1.700 personas que estaban programadas para realizar el trámite durante los dos días en cuestión, pues para el martes 7 de abril había más de 1.100 citas y no se pudieron atender 850, en tanto que para este miércoles había 1.140 y llegaron 913 usuarios, a los que se les devolvió.

Ahora, de nuevo con el sistema en línea y de acuerdo con lo expuesto por la gobernación en sus redes sociales oficiales, todas las citas afectadas serán reprogramadas en la Línea de Atención a la Ciudadanía: 6044099000.

Entérese: Egan Bernal, como un ciudadano más, afectado por el tema de pasaportes en la Cancillería

Este departamento es uno de los pocos que tiene el privilegio de contar con una dependencia en su capital, en la cual se sacan los pasaportes, sin necesidad de que los ciudadanos se tengan que dirigir a Bogotá, con un consecuente gasto de tiempo y recursos adicionales.

¿A qué se debe la caída de la plataforma?

Hasta ahora no hay claridad acerca de si el percance tuvo que ver con los cambios que se han instaurado en la elaboración de este documento que es esencial para salir del país, pues desde el primero de abril entró en vigencia un nuevo modelo.

La promesa del Gobierno era que para los ciudadanos iba a ser más fácil acceder al pasaporte porque la producción quedaría en manos del mismo Estado colombiano.

“Llega temprano y en solo 15 minutos podrás tener tu pasaporte en mano”, afirmó en su momento la Cancillería.

No obstante, lo acontecido da a entender que algo pudo haber fallado con el procedimiento.

Se reitera, a su vez, que no es necesario que renueve su pasaporte si aún está vigente. Si usted no tiene pasaporte o debe renovarlo porque ya caducó la fecha, ahí sí tendrá un pasaporte emitido por el nuevo modelo.

Le recomendamos: Lo que debe saber del nuevo modelo de pasaportes de Petro que arranca este miércoles

Bloque de preguntas y respuestas :

¿Ya se puede sacar el pasaporte en Antioquia?
Sí. La Gobernación de Antioquia confirmó que el servicio de expedición de pasaportes fue restablecido tras una falla en la plataforma SITAC que había suspendido la atención durante más de 48 horas.
¿Qué debo hacer si tenía cita de pasaporte en Antioquia?
Debe reprogramarla a través de la línea 6044099000, según indicó la Gobernación de Antioquia.
¿Cuánto tiempo tarda el trámite del pasaporte?
Con el nuevo modelo, el Gobierno ha prometido tiempos más rápidos, incluso entregas en el mismo día, aunque esto puede variar según la demanda y el funcionamiento del sistema.

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