Pilas: se restableció el servicio de expedición de pasaportes en la Gobernación de Antioquia

Tras más de 48 horas en las que cientos de personas no pudieron solicitar citas ni expedir sus pasaportes por una falla general en la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano, la Gobernación de Antioquia confirmó que se restableció el servicio para realizar los trámites de este tipo.
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Esto afectó a 1.700 personas que estaban programadas para realizar el trámite durante los dos días en cuestión, pues para el martes 7 de abril había más de 1.100 citas y no se pudieron atender 850, en tanto que para este miércoles había 1.140 y llegaron 913 usuarios, a los que se les devolvió.
Ahora, de nuevo con el sistema en línea y de acuerdo con lo expuesto por la gobernación en sus redes sociales oficiales, todas las citas afectadas serán reprogramadas en la Línea de Atención a la Ciudadanía: 6044099000.