Humo blanco para continuar con el puente hacia el aeropuerto José María Córdova

El consorcio Devimed, que tiene la concesión de la Autopista Medellín-Bogotá, reinició labores para tratar de terminar el puente de la doble calzada entre la vereda El Tablazo (de Rionegro) y el aeropuerto José María Córdova, que estaba suspendido desde hace casi cuatro años.
La parálisis de esta obra se había convertido no solo en una vergüenza por la posibilidad de que se convirtiera en un “elefante blanco”, sino en motivo de un conflicto legal que llegó a los tribunales. En la vía se puede observar que la estructura de concreto se eleva pero no llega al lado contrario del río Negro, justo a unos metros de la subestación de policía de Llanogrande, más conocida por la gente como la estación de Uribe, por estar justo en la entrada del paraje donde queda la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La causa para que se frenara fue un desacuerdo sobre el predio que se necesita para el “aterrizaje” del puente, pues mientras que la ANI alega que este fue comprado por la Aerocivil cuando se proyectó el aeropuerto, en la década de 1980; la empresa Otraparte SAS reclama la titularidad del terreno y no dejó continuar con la intervención.