Salida del Congreso de Jaime Cano, de ficha de Trujillo, reordena tablero conservador en Antioquia

La salida de Jaime Alonso Cano Martínez del Congreso de la República generaría un movimiento en el tablero político de Antioquia que, aunque no modifica drásticamente la composición del Partido Conservador, sí cambia el equilibrio entre las fuerzas de esa colectividad en el departamento. El pasado 1 de octubre, el Consejo de Estado anuló la elección del exdiputado como representante a la Cámara. Según el alto tribunal, la elección de Cano resultó espuria toda vez que había violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al demostrarse que un hermano suyo era inspector de Policía en Medellín cuando Cano estaba en su campaña al Congreso. “Recibo esta decisión con serenidad y con el respeto que siempre he tenido por las instituciones y por la justicia colombiana. Será el momento de conocer en detalle sus fundamentos y actuar conforme a lo que corresponda”, comentó Cano tras la decisión.

Ante su salida del Congreso, la curul de Cano en la Cámara pasará a Camilo Callejas, quien hace parte del sector político de Germán Blanco. Este, con esta designación, recupera un poco del lustre perdido en marzo.

¿Qué implicaciones hay?

Para los analistas políticos Rubén Benjumea y Juan Carlos Velásquez, la salida de Cano tiene varias lecturas. Una es la de un revés para el Equipo de Antioquia del exsenador Carlos Andrés Trujillo; y, al mismo tiempo, una chance para Blanco. “Realmente el movimiento en términos políticos casi que es mínimo dentro de las filas de los conservadores. La única derrota es que, lastimosamente para el grupo de Trujillo, se le cayó otro de sus alfiles”, sostuvo Benjumea. Entérese: La “jugadita” de Jaime Cano buscando no salir por la puerta de atrás de la Asamblea de Antioquia La salida de Cano también supone un reacomodo para Germán Blanco. La llegada de su aliado Callejas representa para su sector la recuperación de una presencia que se había perdido en el Congreso en marzo. “A Blanco le resucitaron su fórmula a la Cámara. Y si Callejas le cumple, pues obviamente estará trabajando como coequipero en estas legislaturas. Ahora, ¿qué maniobrabilidad irá a tener Blanco en el Congreso? Pues eso dependerá del acercamiento que Callejas pueda hacer con Abelardo”, señaló. Velásquez también considera que Blanco obtiene un beneficio político, pero advierte que no debe confundirse la llegada de una curul con un crecimiento automático de su votación o de su maquinaria electoral. “Trujillo tiene más votos que Blanco, eso quedó demostrado. Ahora, lo que Blanco logra tener es un ‘salvavidas’, un reencauche político, porque siempre es importante tener un voto en el Congreso”, afirmó.

Relación con De la Espriella

Los analistas consideran que la salida de Cano podría facilitar un acercamiento de los conservadores antioqueños con el presidente De la Espriella, quien advirtió que con el Equipo de Antioquia no transaría acuerdos, algo que indirectamente les “pegaba” como bancada. “La salida de Cano sí facilita el posible acercamiento entre conservadores y Gobierno porque una cosa es el discurso político de Abelardo, recién empezando, y otra cuando el año entrante empiecen a discutirse sus propuestas en el Congreso y donde se requiere hasta el más mínimo apoyo. Abelardo tiene que llegar holgado y el Conservador, ya sin Cano, puede ayudarlo”, afirmó Benjumea. Velásquez coincide en que la nueva composición favorece a Blanco frente al Gobierno. Según su análisis, por su cercanía con el sector de Trujillo y los antecedentes de este último frente al gobierno Petro, Cano tendría mayores dificultades para ingresar a una eventual coalición oficialista. “De la Espriella dijo: ‘No recibo a nadie de Petro’. Es decir, que de haber seguido en el Congreso, Cano no tendría como llegar a la coalición de poder. En cambio, Blanco –que sí apoyó la oposición a Petro en el Congreso cuando era senador– sí podría ser más fácilmente recibido por de la Espriella, como un voto en la Cámara que lo ayude”, sostuvo.

Regionales de 2027

Los analistas tienen consenso en otro aspecto central: la salida de Cano no modifica el mapa electoral de Antioquia para 2027. Benjumea considera que la estructura política de Trujillo conserva suficiente fuerza territorial, especialmente en el sur del Valle de Aburrá, aún con Cano fuera del Congreso. “A Cano no le quitaron la curul por falta de votos. Obtuvo más de 64.000 votos a la Cámara. ¿Usted cree que aún por fuera del Congreso esos votos se esfuman?”, preguntó. Le puede interesar: Última palabra: Consejo de Estado inhabilitó a diputado Jaime Cano Velásquez señaló que una elección legislativa y una elección regional tienen dinámicas diferentes. “En este caso estamos hablando de un movimiento interno del Partido Conservador que no va a modificar las elecciones del 2027 porque la participación regional seguirá siendo la misma”, explicó. Eso sí, Velásquez dijo que el verdadero escenario de 2027 estará marcado por las alianzas entre las grandes estructuras de derecha en Antioquia, donde Blanco –gracias a su resurgimiento– sí podría tener cabida en alianzas con Creemos, el Centro Democrático y Defensores de la Patria, pero no como “capo”, sino como “gregario”.

¿Que pasará con Cano?