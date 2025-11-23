x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Rescataron a 17 menores que estaban en poder de una secta en un hotel de Yarumal, Antioquia

Cinco de los menores tenían circular amarilla de Interpol. Durante un mes, Migración Colombia y el Gaula Militar hicieron la investigación de los movimientos de esta congregación religiosa.

  • Los funcionarios de Migración Colombia avanzan en las labores para establecer si los menores que estaban en poder de esta secta eran víctimas de trata de personas y secuestro. FOTO: CORTESÍA MIGRACIÓN COLOMBIA
    Los funcionarios de Migración Colombia avanzan en las labores para establecer si los menores que estaban en poder de esta secta eran víctimas de trata de personas y secuestro. FOTO: CORTESÍA MIGRACIÓN COLOMBIA
  • Los vestuarios de esta secta judía llamaron la atención de propios y extraños en Yarumal, por lo que iniciaron la investigación que terminó con su traslado por parte del Gaula Militar y Migración Colombia. FOTO: CORTESÍA MIGRACIÓN COLOMBIA
    Los vestuarios de esta secta judía llamaron la atención de propios y extraños en Yarumal, por lo que iniciaron la investigación que terminó con su traslado por parte del Gaula Militar y Migración Colombia. FOTO: CORTESÍA MIGRACIÓN COLOMBIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 10 horas
bookmark

Dentro de un hotel de la zona urbana del municipio de Yarumal, Norte antioqueño, las autoridades encontraron a 17 menores de edad que estaban en poder de una secta judía ortodoxa y que estaban siendo buscados en distintas partes del mundo. Los integrantes de este culto son investigados por distintas vulneraciones contra menores de edad en Estados Unidos y Canadá y se investiga qué estaban haciendo en este municipio, luego de llegar desde el país norteamericano.

Personal de Migración Colombia, en conjunto con el Gaula Militar de la Cuarta Brigada del Ejército, llegaron a este establecimiento después de tener conocimiento de los movimientos de los integrantes de la comunidad judía Lev Tahor, principalmente con estos menores, entre los que había un bebé de un año.

En total eran 26 las personas de distintas nacionalidades que se encontraban en este lugar y que habían llegado entre el 22 y 23 de octubre desde Nueva York, Estados Unidos, para hospedarse en este establecimiento con la idea de establecer una nueva colonia en Colombia, comenzando en este municipio ubicado a 123 kilómetros de Medellín (2 horas y 40 minutos) de Medellín.

Pero sus vestuarios no pasaron desapercibidos en este municipio, de clima frío que está en promedio entre los 12 y los 21 grados celsius (la de Medellín ronda los 24 grados celsius) y las autoridades comenzaron a investigarlos, dándose cuenta que pertenecían a esta secta, cuyos líderes y varios de sus miembros tienen investigaciones por secuestro y explotación sexual infantil en Estados Unidos y Guatemala.

Entérese: Desaparición de Maximiliano: ¿cuál es la diferencia entre practicar el satanismo y ser satánico?

Al verificar la identidad de todas estas personas, las autoridades encontraron que cinco de los menores, todos de origen estadounidense, tenían circular amarilla de Interpol, la cual se emite en caso de personas desaparecidas o que no tengan forma de identificarse por sí mismas. Esta se usa recurrentemente cuando menores de edad son víctimas de rapto parental, secuestro o desapariciones inexplicables.

Los vestuarios de esta secta judía llamaron la atención de propios y extraños en Yarumal, por lo que iniciaron la investigación que terminó con su traslado por parte del Gaula Militar y Migración Colombia. FOTO: CORTESÍA MIGRACIÓN COLOMBIA
Los vestuarios de esta secta judía llamaron la atención de propios y extraños en Yarumal, por lo que iniciaron la investigación que terminó con su traslado por parte del Gaula Militar y Migración Colombia. FOTO: CORTESÍA MIGRACIÓN COLOMBIA

Fue entonces cuando estos funcionarios decidieron ingresar al hotel y proceder con el traslado de los menores y a los adultos al al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, mientras avanzan en las labores para definir qué medidas migratorias se llevan a cabo con los afectados.

Le puede interesar: La historia de la influencia judía en la historia de Antioquia

Así mismo, se está haciendo un trabajo integral con los menores de edad, de la mano con profesionales de psicología, trabajo social y defensores de familia. Además se está investigando si ellos fueron raptados y si estaban siendo víctimas de alguna vulneración como abuso o trata de personas.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, expresó que “la prioridad absoluta es garantizar la protección de los menores de edad. Por eso actuamos desde un enfoque preventivo, de manera coordinada con el ICBF, la Policía Judicial, el Gaula Militar y la Fiscalía, asegurando un acompañamiento integral que salvaguarde sus derechos y bienestar”.

Esta secta judía fue fundada en Israel en 1988 por el rabino Shlomo Erez Helbrans y actualmente contaría con unos 300 miembros. Es de línea fundamentalista y se adhiere a interpretaciones propias y atípicas de la ley judía. Incluso se les señala de practicar el abuso sexual infantil y los matrimonios arreglados.

Este grupo se muda con frecuencia y ha estado en Israel, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, México, Rumania, la región de Kurdistán (que se encuentra en territorios de Turquía, Irán, Irak y Siria), Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte. Todos estos movimientos estarían relacionado con los procesos gubernamentales por casos de vulneración de menores de edad.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Migraciones
Religiones
Abuso sexual
Población
Delitos sexuales
Infancia
Explotación sexual
Tolerancia religiosa
Migración Colombia
Menores de edad
Libertad religiosa
Antioquia
Yarumal
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida