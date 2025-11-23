Rescataron a 17 menores que estaban en poder de una secta en un hotel de Yarumal, Antioquia

Dentro de un hotel de la zona urbana del municipio de Yarumal, Norte antioqueño, las autoridades encontraron a 17 menores de edad que estaban en poder de una secta judía ortodoxa y que estaban siendo buscados en distintas partes del mundo. Los integrantes de este culto son investigados por distintas vulneraciones contra menores de edad en Estados Unidos y Canadá y se investiga qué estaban haciendo en este municipio, luego de llegar desde el país norteamericano.
Personal de Migración Colombia, en conjunto con el Gaula Militar de la Cuarta Brigada del Ejército, llegaron a este establecimiento después de tener conocimiento de los movimientos de los integrantes de la comunidad judía Lev Tahor, principalmente con estos menores, entre los que había un bebé de un año.