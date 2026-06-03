Video | Reportan varios animales muertos tras ataques con drones en El Bagre, Antioquia

En el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, la violencia al parecer no cesa y el conflicto armado cada vez permea más a las comunidades de esta localidad, quienes se encuentran en vilo producto de los constantes enfrentamientos entre estructuras criminales. Esta vez, el más reciente episodio se presenta en la vereda Malena del corregimiento de Puerto López, donde habitantes han reportado ataques de drones con explosivos que, infortunadamente, ya cobraron la vida de las primeras víctimas. Se trata de varios animales de pastoreo como vacas y caballos que murieron a raíz de estos hechos. Lea más: Asesinato de líder comunal desplaza a casi 20 familias en Segovia Así lo dio a conocer la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -Corpades- a través de sus redes, donde posteó un video desgarrador en el que se puede apreciar a algunos equinos y reses totalmente destruidas y tiradas en medio del pasto, y si bien otros lograron sobrevivir, quedaron con heridas considerables. Corpades indicó que estos animales pertenecen a familias campesinas del sector que son de escasos recursos, y que tal suceso podría constituir una infracción sumamente grave al Derecho Internacional Humanitario.

El Ejército ya está en la zona

Tras lo acontecido, uniformados del Ejército se desplegaron hacia el corregimiento de Puerto López para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona y, a su vez, intervenir de ser necesario ante otro eventual enfrentamiento que pudiera presentarse en las próximas horas. Los soldados allí presentes hacen parte de las tropas del Batallón de Selva N.º 57 de la Brigada número 11 del Ejército. En la zona, la disputa por el territorio se da principalmente entre dos actores criminales: el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, quienes van tras el control de corredores estratégicos para incrementar sus rentas ilícitas en el Bajo Cauca, Nordeste de Antioquia y también en el Sur del departamento de Bolívar.

La Defensoría del Pueblo denuncia falta de garantías