Medellín y Antioquia hicieron corte de cuentas: pobreza bajó y las grandes obras despegaron

Los gobiernos de Antioquia y Medellín llegaron a la mitad de su camino. A dos años del cambio de gobierno, las administraciones de Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez hicieron un corte de cuentas y presentaron los primeros indicadores de su gestión.
Tanto en el Departamento como el Distrito, el balance estuvo marcado por un avance en la lucha contra la pobreza y la presentación de las más importantes obras y programas que esperan dejar como legado antes de que termine 2027.
Le puede interesar: Gobernación radicó ante Asamblea petición de $1,6 billones para reactivar el Ferrocarril
En ambas entidades, la gestión también estuvo atravesada por una fracturada relación con el Gobierno Nacional, que se tradujo en proyectos desfinanciados y obras que, para no convertirse en elefantes blancos, ahora están siendo impulsadas con recursos de la región.