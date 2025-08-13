Gobernación de Antioquia ofrece recompensa por alias Guaricho de disidencias Farc y alias Joao del Clan del Golfo

Tras un Consejo de Seguridad en la zona de Mesetas, Nordeste antioqueño, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de $100 y $50 millones respectivamente por dos de los más peligrosos criminales de la región, alias Guaricho, de las disidencias Farc, y alias Joao, del Clan del Golfo. Entérese: Murió en operativo alias Malacara, el presunto cabecilla de Clan del Golfo que habría asesinado a un policía en Sonsón “Quiero ofrecer una recompensa de hasta $100 millones por alias Guaricho del Frente 36 de disidencias Farc y hasta $50 millones por alias Joao, cabecilla de la estructura criminal del Clan del Golfo que delinque aquí”, señaló Rendón Cardona, quien además pidió a las autoridades identificar quién está al mando del grupo Los Libertadores, que delinque en esa zona.

Alias Guaricho, es el presunto líder de la estructura residual del frente 36 de las extintas Farc, y ya había sido capturado por las autoridades en junio del 2020, sin embargo, tiempo después fue dejado nuevamente en libertad. En ese entonces, se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, desplazamiento forzado y extorsión. Además, se le señaló como responsable de la muerte del desmovilizado Rubén Darío Gildardo Montoya, ocurrido en julio de 2019 en el municipio de Campamento, Antioquia. Durante la reunión llevada a cabo la tarde de este martes, con los mandatarios de la zona Mesetas –Amalfi, Vegachí, Yalí y Yolombó–, el Ejército, la Policía, la Fiscalía y organismos de control, el mandatario departamental también resaltó una reducción del 53% homicidio en comparación con el año anterior y pidió a las autoridades investigaciones más profundas para esclarecer las muertes dichas violentas.