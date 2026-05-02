Rechazo en Antioquia a la Constituyente de Petro: Uribe, Paloma Valencia y Fajardo cuestionaron la iniciativa

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, realizado desde el Parque de las Luces en Medellín el Día del Trabajo, generó reacciones inmediatas de rechazo entre distintos sectores políticos de Antioquia.
Durante su intervención, el mandatario planteó iniciar la recolección de firmas en la ciudad para impulsar el mecanismo. Sin embargo, la propuesta fue cuestionada por dirigentes regionales, quienes consideran que no responde a las necesidades actuales del país.
Desde un acto público en el municipio de La Ceja, la candidata Paloma Valencia criticó la iniciativa y señaló una desconexión entre el Gobierno nacional y las problemáticas reales de las comunidades.