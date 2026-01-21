x

Con sus últimas fuerzas, un joven contó quién los mató a él y a su amigo en la variante a Caldas, Antioquia

Dos muertos dejó un ataque desde una moto a dos hombres en jurisdicción de La Estrella. Una de las víctimas había cumplido la mayoría de edad hace una semana.

  • Estiben Alberto López Villa (arriba), de 32 años, y Mateo Cárdenas Arboleda (abajo), quien había cumplido los 18 años hace una semana, fueron baleados en este punto de la variante a Caldas, en jurisdicción de La Estrella. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
Agonizando después de recibir cinco impactos de bala en el pecho, Mateo Cárdenas Arboleda, de 18 años, alcanzó a contar cómo dos hombres desde una moto le dispararon a él y a su amigo, Estiben Alberto López Villa, de 32 años, cuando se movilizaban por la variante a Caldas, camino al Centro Poblado La Tablaza, de La Estrella, donde residían.

Los hechos se registraron a las 6:35 de la tarde del pasado martes en este corredor departamental, a la altura del sector Cocorollo, en La Estrella. Ambos quedaron malheridos y fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paúl, de Caldas, por parte de unidades de la Policía Metropolitana que llegaron a la zona luego de las alertas de la comunidad.

El más grave fue López Villa, quien iba conduciendo la moto y recibió cuatro impactos en el pecho, la ingle y la cabeza, disparos que le ocasionaron la muerte antes de poder ser atendido por el personal médico. En el caso de Cárdenas Arboleda, quien había cumplido la mayoría de edad el pasado 12 de enero, las cinco balas que recibió en el pecho le permitieron aguantar hasta la intervención quirúrgica, cuando se produjo su deceso.

Antes de esto, según el reporte de la Policía, este joven expresó que las dos personas en moto sacaron el arma de fuego y les comenzaron a disparar sin mediar palabra, Luego, los motorizados escaparon del sitio sin dejar rastro. Por su condición, no alcanzó a describir las características de la moto desde la que se produjo el ataque o si conocía a los victimarios.

Ambas víctimas eran residentes del barrio La Francia, de este centro poblado siderense. López Villa trabajaba como mecánico de inyectores en este municipio, haciendo mantenimientos a domicilio. Por su parte, el joven se encontraba trabajando en la construcción. Según se conoció, las víctimas se encontraron minutos antes de que fueran atacados en este corredor vial a hacer una diligencia.

De acuerdo con los vecinos del barrio La Francia, aseguraron que ambos atacados no eran personas de problemas y que eran muy trabajadoras. De hecho, al ser consultados, mostraron su tristeza por lo ocurrido con sus vecinos.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre los posibles móviles de este doble homicidio, aunque se indaga si se pudiera tratar de un ajuste de cuentas o si alguno de los dos asesinados tendría algún conflicto personal. También se estaría investigando un intento de hurto, aunque la motocicleta estaba en el lugar del ataque y quedó bajo custodia policial.

Estos son los dos primeros asesinatos que se registran este año en La Estrella, en un municipio donde en el año 2025 se contabilizaron siete homicidios, mientras que en 2024 ocurrieron 10. Estas cifras distan mucho de los años más violentos, como fueron de 2010 a 2013, cuando ocurrieron entre 40 y 55 casos en un año.

Durante el año pasado mataron a seis hombres y una mujer y todas las víctimas fueron mayores de edad. Cuatro de los crímenes se registraron con arma de fuego, dos con arma cortopunzante y el restante mediante el uso de objeto contundente.

