Con sus últimas fuerzas, un joven contó quién los mató a él y a su amigo en la variante a Caldas, Antioquia

Los hechos se registraron a las 6:35 de la tarde del pasado martes en este corredor departamental, a la altura del sector Cocorollo, en La Estrella. Ambos quedaron malheridos y fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paúl, de Caldas, por parte de unidades de la Policía Metropolitana que llegaron a la zona luego de las alertas de la comunidad.

Agonizando después de recibir cinco impactos de bala en el pecho, Mateo Cárdenas Arboleda, de 18 años, alcanzó a contar cómo dos hombres desde una moto le dispararon a él y a su amigo, Estiben Alberto López Villa, de 32 años, cuando se movilizaban por la variante a Caldas, camino al Centro Poblado La Tablaza, de La Estrella, donde residían.

El más grave fue López Villa, quien iba conduciendo la moto y recibió cuatro impactos en el pecho, la ingle y la cabeza, disparos que le ocasionaron la muerte antes de poder ser atendido por el personal médico. En el caso de Cárdenas Arboleda, quien había cumplido la mayoría de edad el pasado 12 de enero, las cinco balas que recibió en el pecho le permitieron aguantar hasta la intervención quirúrgica, cuando se produjo su deceso.

Entérese: Tras un mes de búsqueda cayó hombre que habría matado a un vecino por quejarse de la pólvora

Antes de esto, según el reporte de la Policía, este joven expresó que las dos personas en moto sacaron el arma de fuego y les comenzaron a disparar sin mediar palabra, Luego, los motorizados escaparon del sitio sin dejar rastro. Por su condición, no alcanzó a describir las características de la moto desde la que se produjo el ataque o si conocía a los victimarios.

Ambas víctimas eran residentes del barrio La Francia, de este centro poblado siderense. López Villa trabajaba como mecánico de inyectores en este municipio, haciendo mantenimientos a domicilio. Por su parte, el joven se encontraba trabajando en la construcción. Según se conoció, las víctimas se encontraron minutos antes de que fueran atacados en este corredor vial a hacer una diligencia.

De acuerdo con los vecinos del barrio La Francia, aseguraron que ambos atacados no eran personas de problemas y que eran muy trabajadoras. De hecho, al ser consultados, mostraron su tristeza por lo ocurrido con sus vecinos.

Le puede interesar: Consuelo, de 52 años, fue cruelmente asesinada en Salgar: ya van 11 mujeres asesinadas este año en Antioquia

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre los posibles móviles de este doble homicidio, aunque se indaga si se pudiera tratar de un ajuste de cuentas o si alguno de los dos asesinados tendría algún conflicto personal. También se estaría investigando un intento de hurto, aunque la motocicleta estaba en el lugar del ataque y quedó bajo custodia policial.