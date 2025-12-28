Pólvora a toda hora: Antioquia va en camino al récord de quemados este año

Dicen que Navidad sin pólvora no es Navidad, pero este año se lo tomaron muy a pecho; la prueba es la cantidad de detonaciones que se han escuchado en varias subregiones y el inusitado incremento en la cantidad de quemados, las más alta en los últimos ocho años, y eso que todavía falta el 31 de diciembre, la segunda fecha más crítica, junto con la alborada. ¿Qué pasó con las campañas y los operativos?
Con corte al 28 de diciembre, en Antioquia se han registrado 136 quemados con los voladores, papeletas, chorrillos y demás artefactos fabricados con pólvora y que son usados como parte de los festejos navideños, más allá de las múltiples leyes que restringen su uso y venta en los 125 municipios de Antioquia.