¿Por qué es improbable que en el Urabá antioqueño construyan un puerto espacial? Dos científicos explican

Ubicar en el Urabá antioqueño una plataforma desde la cual se lancen cohetes al espacio sonaría como una idea improbable hasta hace pocos días. Sin embargo, desde la tarde del pasado martes, lo que era un escenario traído de los cabellos, se convirtió en una posibilidad. La discusión inició en las redes sociales, luego de que el empresario Elon Musk, propietario de SpaceX, dijera estar buscando lugares en el mundo en dónde construir plataformas de lanzamiento para su sistema Starship, el mismo con el que se pretende hacer misiones a la Luna y Marte. En contexto: Elon Musk busca puntos para construir puertos espaciales y el gobernador de Antioquia le propuso Urabá: ¿es viable? El anuncio fue una reacción en cadena a un rumor que se esparció en Estados Unidos, según el cual SpaceX estaba embarcada en una compra masiva de tierras en Luisiana para esa actividad. La compañía no solo no desmintió esas informaciones, sino que Musk advirtió que su búsqueda de tierras no se reducía a Norteamérica. “¡SpaceX está considerando varias ubicaciones a nivel nacional e internacional para construir los puertos espaciales más avanzados del mundo!”, dijo.

En medio de la discusión, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respondió al trino del multimillonario y postuló a Urabá para la construcción de una plataforma de lanzamiento. “Elon, si estás buscando aliados en el mundo que todavía crean en la libertad, el trabajo, la innovación y el coraje, no busques más. Antioquia está lista”, dijo el mandatario seccional, quien posteriormente señaló que en poder del Idea hay un terreno de 2.000 hectáreas, ubicado entre los municipios de San Juan y Arboletes, que se está ofreciendo para la construcción del complejo espacial.

La propuesta ha despertado reacciones encontradas entre expertos, ya que mientras unos plantean que un puerto espacial en Colombia no sería tan descabellado, otros advierten que una estructura de ese tipo implica graves riesgos e impactos que deben ser revisados con cuidado antes de tomar cualquier decisión.

Colombia, un sitio privilegiado

El tema implica muchas variables. Pablo Cuartas, doctor en Física y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, señala que una de las ventajas que tiene Colombia en comparación con otros países es su ubicación cercana al ecuador terrestre; es decir, la línea equidistante entre los polos que divide a la Tierra entre los hemisferios norte y sur. “Desde el punto de vista físico es efectivamente muy ventajoso lanzar los cohetes desde un lugar cercano al ecuador, donde haya latitudes pequeñas. El Urabá colombiano está más o menos a unos 6 grados sobre el ecuador”, señala el divulgador científico. En palabras sencillas, Cuartas ilustra que como la Tierra rota, las zonas más cercanas a la línea del ecuador van más rápido. Lea también: ¿Cómo frenan después de ir a 40.000 km/h? Así es el desafiante regreso de los astronautas de Artemis 2 a la Tierra “La velocidad de rotación de un punto en el ecuador es de unos 460 o 465 metros por segundo, mientras que en Cabo Cañaveral, que está en la Florida, está rotando a unos 408 metros por segundo. Eso no parece mucha diferencia, pero la velocidad de rotación entre la Florida y Urabá tiene unos 60 metros por segundo”, dice. Aunque no parecería mucho, el profesor anota que esa diferencia es muy significativa en términos de la potencia y la velocidad que requieren los cohetes para salir de la Tierra. Dado que para poner un objeto en el espacio se requiere una velocidad aproximada de 8 kilómetros por segundo, los cohetes lanzados más cerca del ecuador tienen un impulso adicional. Esto no solo se traduce en la posibilidad de usar menos combustible en comparación con la Florida, sino que abre la alternativa de llevar más carga útil.

Es por esta razón, recuerda Cuartas, que la Agencia Espacial Europea tiene en la Guayana Francesa su más importante instalación de lanzamiento, el Puerto Espacial de Kourou. Otra variable a favor de Urabá es su nueva condición de nodo logístico del país, dado que desde la entrada en funcionamiento de su primer puerto moderno y el avance de otros proyectos similares, es una zona privilegiada para el envío de equipamientos de todo tipo, por su cercanía con el Canal de Panamá.

Factores en contra

Sin embargo, es precisamente de esa ubicación que se derivan los mayores riesgos, ya que a diferencia del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, o el Puerto Espacial de Kourou, las costas de Urabá no miran hacia el oriente, sino hacia el occidente. Además de Cuartas, otro experto que señala esa variable como una de las más insalvables es el profesor Jorge Iván Zuluaga, doctor en Física, docente e investigador en astrofísica y astrobiología de la Universidad de Antioquia. Zuluaga propone que para entender el problema puede partirse de una observación de la vida cotidiana. “Si tú te paras en cualquier lugar ves que el sol sale por el oriente y la luna y las estrellas salen por el oriente. Eso es un indicativo de que la Tierra se está moviendo en esa dirección”, explica en palabras castizas. Siga leyendo: Encuentran agujero negro errante en galaxia cercana a la Vía Láctea, ¿qué revela este descubrimiento? Esta condición es clave, continúa el profesor, dado que cuando se lanza un objeto al espacio este no solo tiene una velocidad vertical, sino que adquiere una velocidad horizontal que le da la Tierra automáticamente hacia el oriente. “Para ponerlo en palabras mucho más sencillas, los cohetes que salen de la Tierra salen con una ventaja en velocidad si son lanzados hacia el oriente”, dice Zuluaga, señalando que por esta misma razón es que los cohetes no son lanzados hacia el occidente, porque tendrían una pérdida de velocidad debido a la rotación de la Tierra. “La plataforma se podría construir en la costa oriental, pero en Urabá es un absurdo”, agrega. Esa variable es importante también en materia de seguridad, ya que la trayectoria de una gran nave lanzada desde Urabá no sería pasando por encima del océano, como ocurre en Cabo Cañaveral o en la Guayana Francesa, sino que sería sobre Colombia y Venezuela. “Un cohete lanzado en Urabá que falle puede caer en Bucaramanga, por ejemplo. Eso ya es una cuestión peligrosa”, complementa Cuartas.