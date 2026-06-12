Puerto Cirilo aplaza su apertura: el puerto especializado en granos de Urabá ahora apunta a 2030

Puerto Cirilo, el proyecto portuario especializado en graneles limpios que avanza en el corregimiento de Punta de Piedra, en el municipio de Turbo, tendrá que esperar un poco más para abrir sus puertas. Según confirmó Luis Enei, director del proyecto, a EL COLOMBIANO, la proyección de entrada en operación se movió de 2028 a un rango de entre 2030 y 2031, por una combinación de factores administrativos y decisiones técnicas que el equipo tomó para mejorar el diseño original.
Para empezar, es importante tener presente que el proyecto ha tomado una ruta poco convencional en este tipo de trámites. Iniciaron trabajando por conseguir la licencia ambiental antes que la concesión marítima, mientras otros proyectos tramitan ambos instrumentos en paralelo. Puerto Cirilo, en cambio, prefirió ir de forma secuencial.
“Nosotros decidimos que el tema probablemente más complejo era la licencia ambiental, porque es el instrumento que abarca más incumbencias y terceras partes en su aprobación. Entonces nos concentramos, trabajamos duro con las comunidades, dimos a conocer el proyecto y nos fijamos en que no hubiera temas ambientales cuestionados”, explicó el director.
La licencia ambiental fue otorgada en noviembre de 2024 por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), un hito que Enei considera clave porque fue el instrumento más complejo de tramitar.
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“Normalmente lo que hacen los proyectos es partir en paralelo con la licencia y la concesión. Nosotros fuimos más conservadores y esperamos tener la licencia para arrancar con la concesión”, señaló Enei. Ese trámite, el de la concesión marítima, será presentado ante la Dirección General Marítima (DIMAR), la autoridad marítima del país, en el plazo de un mes.