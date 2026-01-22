El puente de La Limona de Itagüí está casi listo: las obras que adelantaron para evitar otro caos de movilidad

Luego de la emergencia registrada la semana pasada en el puente de La Limona, que conecta al municipio de Itagüí con el corregimiento San Antonio de Prado, las autoridades avanzan en una intervención estructural de gran envergadura que permitiría recuperar la calzada vehicular y reforzar la estabilidad de este importante corredor vial, donde se vieron afectados 20.000 vehículos.

“Desde la estación La Estrella hasta mi casa me demoré casi tres horas caminando. Todo era un caos: buses llenos, gente desesperada, motos por los andenes y carros que no avanzaban. La pregunta ahora es qué va a pasar mañana, ¿a qué hora nos tenemos que levantar para poder llegar a trabajar?”, relató una de las afectadas en su momento.

Tras la recuperación del piso que soporta el puente de la quebrada La Limona (obra que evitó que continuara el proceso de socavación), actualmente se encuentra en su etapa final la construcción de un muro de contención en gaviones de aproximadamente cinco metros de altura. Esta estructura es clave para contener el talud afectado y restablecer la banca de la vía.

“Hoy nos encontramos realizando esta gran obra en gaviones, un muro de contención que permitirá nuevamente realizar la estructura de la vía. Y si las condiciones climáticas nos lo siguen permitiendo, en los próximos días habilitar nuevamente este carril que nos permitirá mejorar la movilidad de la Comuna 3 y el corregimiento de San Antonio de Prado”, expresó Wilfredo Madrigal Hoyos, secretario de Infraestructura de Itagüí.

De acuerdo con los equipos técnicos, una vez finalice el muro se dará paso a los llenos estructurales, trabajos que permitirán robustecer el terreno y avanzar hacia la recuperación total del ancho de la calzada, con condiciones de mayor seguridad para los usuarios.