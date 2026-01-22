x

El puente de La Limona de Itagüí está casi listo: las obras que adelantaron para evitar otro caos de movilidad

Las autoridades esperan que con estas obras se pueda habilitar el paso en los próximos días. Aquí los detalles.

  • Estas son algunas de las obras que se están realizando. Actualmente se encuentra en su etapa final la construcción del muro de contención en gaviones de aproximadamente cinco metros de altura. FOTO: Cortesía Alcaldía de Itagüí
    Estas son algunas de las obras que se están realizando. Actualmente se encuentra en su etapa final la construcción del muro de contención en gaviones de aproximadamente cinco metros de altura. FOTO: Cortesía Alcaldía de Itagüí
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 4 horas
Luego de la emergencia registrada la semana pasada en el puente de La Limona, que conecta al municipio de Itagüí con el corregimiento San Antonio de Prado, las autoridades avanzan en una intervención estructural de gran envergadura que permitiría recuperar la calzada vehicular y reforzar la estabilidad de este importante corredor vial, donde se vieron afectados 20.000 vehículos.

“Desde la estación La Estrella hasta mi casa me demoré casi tres horas caminando. Todo era un caos: buses llenos, gente desesperada, motos por los andenes y carros que no avanzaban. La pregunta ahora es qué va a pasar mañana, ¿a qué hora nos tenemos que levantar para poder llegar a trabajar?”, relató una de las afectadas en su momento.

Le puede interesar: Cierran vía vieja a San Antonio de Prado por daño en el puente de La Limona: 20.000 vehículos afectados

Tras la recuperación del piso que soporta el puente de la quebrada La Limona (obra que evitó que continuara el proceso de socavación), actualmente se encuentra en su etapa final la construcción de un muro de contención en gaviones de aproximadamente cinco metros de altura. Esta estructura es clave para contener el talud afectado y restablecer la banca de la vía.

Hoy nos encontramos realizando esta gran obra en gaviones, un muro de contención que permitirá nuevamente realizar la estructura de la vía. Y si las condiciones climáticas nos lo siguen permitiendo, en los próximos días habilitar nuevamente este carril que nos permitirá mejorar la movilidad de la Comuna 3 y el corregimiento de San Antonio de Prado”, expresó Wilfredo Madrigal Hoyos, secretario de Infraestructura de Itagüí.

Entérese: ¿Cuándo reabrirán el puente La Limona tras derrumbe que incomunicó a San Antonio de Prado?

De acuerdo con los equipos técnicos, una vez finalice el muro se dará paso a los llenos estructurales, trabajos que permitirán robustecer el terreno y avanzar hacia la recuperación total del ancho de la calzada, con condiciones de mayor seguridad para los usuarios.

Las labores se desarrollan de manera articulada con Empresas Públicas de Medellín (EPM), entidad que ya ejecutó la reubicación de las tuberías de gas que atraviesan el sector y que tiene previsto el retiro de las redes de alcantarillado existentes, paso necesario para continuar con la estabilización del terreno.

Entérese: Puente de La Limona, el de la emergencia entre Medellín e Itagüí: muchas promesas de obras que no se han ejecutado

Desde las alcaldías de Itagüí y Medellín informaron que mantienen seguimiento permanente a las obras, adelantadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, así como a los acuerdos con las empresas de transporte público que actualmente operan con transbordos. El objetivo, indicaron, es que durante esta semana se pueda normalizar la movilidad en el sector, priorizando en todo momento la seguridad de los ciudadanos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos vehículos se vieron afectados por el cierre?
Aproximadamente 20.000 vehículos diarios que transitan entre Itagüí y San Antonio de Prado.
¿Cuándo se habilitará nuevamente la vía?
Las autoridades esperan reabrir el carril afectado en los próximos días, si las condiciones climáticas permiten finalizar las obras.

Utilidad para la vida