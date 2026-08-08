Pueblo de Antioquia transformó la huella de la guerra en galería al aire libre con 120 murales 3D

Un niño miraba el mundo pasar por las rendijas de una ventana. Era una noche de 1998 en San Carlos (Oriente antioqueño), uno de los pueblos que más sufrió el conflicto armado del país —70% de la población salió despavorida, hubo 33 masacres y 600 homicidios en diez años—. Estaba junto a su madre, Berenice Rincón, en una casa del barrio Malpaso, una cuadra convulsa donde años atrás funcionaban las cantinas del pueblo, cada una con amarraderos de caballos.
El desplazamiento masivo ya había comenzado a vaciar el casco urbano. Sin embargo, Berenice se resistió a abandonar la tierra. Aquella noche, a través del espacio entre las maderas de la ventana, madre e hijo observaron en silencio cómo un grupo de hombres armados rayaba la puerta de la casa de don Luis con letras y símbolos de intimidación.
Fue cuando Berenice se inclinó hacia el niño y le dijo: “Jose, algún día alguien va a ser capaz de borrar esas cosas tan feas de los muros”.
Pasaron 20 años. José López —a quien en la región y en el medio artístico conocen como Joselo— corrió a buscar a su madre para contarle una noticia: la iniciativa artística que lideraba en el municipio había sido postulada a la convocatoria de Titanes Caracol.
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Querían visibilizar cómo los murales pintados sobre las fachadas del pueblo estaban atrayendo la mirada de personas de rincones del país, deseosas de conocer la historia local a través de la pintura.
Berenice lo escuchó y luego le recordó la noche del barrio Malpaso.
—Jose, ¿se acuerda el día que estábamos viendo por la rendija de la ventana cómo le rayaron la puerta a la casa de don Luis?
—Sí, ma —respondió él.
—¿Y recuerda que le dije que alguien algún día iba a ser capaz de borrar esas marcas de la guerra?
—Sí, ma.
—Pues al final, usted era esa persona.