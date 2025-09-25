Alistarían intervención para disolver bloqueo en la vía Medellín - Quibdó luego de más de tres días de protestas

Luego de más de tres días de bloqueos, la Gobernación de Chocó advirtió estar alistando una intervención para restablecer la movilidad en la vía entre Medellín y Quibdó.
Así lo anticipó la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba, quien sostuvo que la población está sitiada y no aguanta más días de bloqueos.
Además de los bloqueos emprendidos por transportadores en la vía entre Medellín y Quibdó, cabe recordar que ese departamento también sufre traumatismos en la vía entre Quibdó y Pereira, en este último caso por protestas localizadas a la altura del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda.