Gobierno Petro no dio ni un peso para salvar la Universidad de Antioquia en el presupuesto del 2026

El debate por la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2026 ha dejado marcadas diferentes posturas de rechazo en el Congreso Nacional, centradas en la preocupación por su financiación y el manejo de prioridades.
Le puede interesar: Las cinco grandes polémicas por gasto “politiquero” del Gobierno Petro con el presupuesto para 2026
El representante por Antioquia, Daniel Carvalho, al justificar su voto negativo, argumentó que el plan aprobado es “desfinanciado y riesgoso”, teniendo en cuenta que ni se preocuparon por los $160.000 millones que necesita la Universidad de Antioquia para salvarla en medio de su crisis financiera.
Carvalho fue enfático al señalar las consecuencias del proyecto. “Con una ejecución baja, un déficit del 7,5% y una deuda desbordada, el presupuesto dejará en aprietos a los próximos gobiernos”. Su crítica no solo apuntó al déficit general, sino que lo considera un “gasto global desenfrenado e irresponsable”.
La polémica escaló por los movimientos de recursos en plena época preelectoral. Daniel Carvalho denunció un aparente desequilibrio en las asignaciones a las entidades y prioridades en el país.