$!¿La SAE vendió a precio de huevo la finca consentida de Pablo Escobar?

El bien más emblemático que ha sido incautado del capo Pablo Escobar, sin duda, fue la Hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo. El segundo en la lista sería la hacienda La Manuela. Por eso muchos se sorprenden del precio en el que recientemente fue vendida esta propiedad localizada en El Peñol por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La directora de la SAE, Amelia Pérez Parra, informó de la transacción el pasado 8 de enero como un gran logro. “Cada bien que logramos recuperar y comercializar representa una victoria del Estado sobre el crimen. Lo que antes fue adquirido con dinero del narcotráfico, hoy se transforma en recursos legales que benefician a las y los colombianos y permiten cerrar ciclos de violencia con dignidad y transparencia”, dijo al hablar de la adjudicación que se hizo por $7.700 millones a cambio de esa extensión de 7.826 metros cuadrados. Eso quiere decir que el valor por metro cuadrado no llegó ni a los $100.000.

La información oficial indica que los recursos obtenidos por el Estado serán destinados para la reparación de las víctimas de Escobar y del Cartel de Medellín. El inmueble salió a la venta junto con otros seis bienes dentro de una subasta que comenzó el 10 de diciembre pasado y culminó el 30 del mismo mes, según informaron fuentes de la SAE, en un proceso que, según la directora, se rigió “bajo estrictos principios de transparencia”. Siga leyendo: Finca bajo control de la SAE fue usada para evento político de Iván Cepeda Igualmente, la SAE destacó que se trata de un bien de alto valor no solo por estar en la orilla del embalse de El Peñol-Guatapé, lo cual le confiere un gran potencial para el turismo, sino por tener en su interior especies vegetales exóticas importadas por el capo desde países de África y Europa, lo mismo que de otros países americanos como Chile y Estados Unidos. Entre ellos hay tulipanes y magnolias que resultan únicos en la región. El otro atractivo tiene que ver justamente con esa historia ligada al llamado “Patrón del mal”, pues este la construyó para el disfrute de su familia y en la época del narcoterrorismo los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) la dinamitaron. Luego, el abandono acabó de precipitar su ruina. Cientos de visitantes nacionales y extranjeros acuden allí para conocer en vivo y en directo ese relato. Resulta extraño que en el martillo solo hubiera dos participantes habilitados, de acuerdo con un documento que conoció EL COLOMBIANO.

¿Cómo fue la puja?

Por todo lo anterior y al contrario de lo expuesto por Pérez, varias voces consultadas por EL COLOMBIANO coinciden en que prácticamente su venta fue en realidad un “regalo”, un gangazo que no tendría explicación si se tiene en cuenta que la filosofía de la enajenación de bienes del Estado, como los incautados a la mafia, es obtener la mayor cantidad de recursos para destinarlos a obras o a la reparación de las víctimas. Yeison Valderrama, exdirector de la Provincia del Agua, el Bosque y el Turismo, exconcejal de El Peñol y líder social de la zona, fue uno de los primeros en poner en tela de juicio la transacción y pidió la intervención de organismos de control, teniendo en cuenta que, según él, una casa finca vecina de 2.500 metros cuadrados aledaña a La Manuela la vendieron el año pasado por $2.500 millones. Y aunque la legendaria finca del capo está venida a menos, posee atributos simbólicos y materiales que le dan más valor. Para empezar, está su propia historia, ligada a que “es un lote semiplano que avanza en forma de península y eso es atractivo porque tiene agua por todos sus costados”. Hasta uno de los familiares de Pablo Escobar, su sobrino nieto Daniel Escobar, puso el grito en el cielo por el precio “absurdo” y le dijo a un medio de comunicación que de haber conocido de la puja habría participado. “Su valor fue un regalo más que una venta real”, puntualizó.

Por su parte, la alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, se quejó de que no la tuvieron en cuenta durante este proceso y exigió que antes de hacer cualquier traspaso pidan el paz y salvo del impuesto predial, ya que por este concepto le adeudan a la Alcaldía cerca de $250 millones. Pero fue más allá al reclamar que por lo menos parte de la plata obtenida se invierta dentro de su municipio, que también ha sido víctima.Según la mandataria, el avalúo catastral de La Manuela ronda los $2.800 millones, pero su valor real no bajaría de $14.000 millones a $15.000 millones, y eso partiendo de un cálculo conservador, pues el metro cuadrado de tierra a orillas de la represa lo estarían pagando hasta a $500.000; eso en plata blanca querría decir que el valor real se acercaría a los $40.000 millones, cinco veces más del dinero de la venta. “Estamos sorprendidos por lo que la vendieron, hay algo muy raro”, reiteró la alcaldesa.Ciro Henao, un exalcalde de la misma población, hizo un cálculo similar y manifestó la misma perplejidad, al tiempo que expresó dudas acerca de la manera como se habría hecho el martillo, justo en el penúltimo día de 2025, cuando la mayoría de la población ya estaba pensando en las fiestas del Año Nuevo. En ese sentido, cuestionó la baja cantidad de oferentes, pues su experiencia indicaría que había un gran apetito por la finca.Recordó que, siendo alcalde (2016-2019) y tras la aparición de un documental sobre las caletas de Escobar en Discovery Channel, un día lo llamó el ministro de Defensa para anunciarle que harían hasta lo imposible por sacar al mayordomo que se había apoderado del lugar y estaba sacando lucro; luego hubo un operativo gigante para acometer el plan y posteriormente, como creyeron que la dueña era la Alcaldía, sin mover un dedo para ello, aparecieron seis oferentes de compra. Es más, uno de ellos le llegó a decir que estaba dispuesto a dar hasta $4.500 millones por el predio.Recordó que El Peñol tiene 24 veredas, y las más valorizadas son las vecinas de la represa, como El Morro y en especial El Uvital, donde está La Manuela entrando por una vía de 6,3 kilómetros en placa huella desde la carretera principal, en excelente estado. Pero también han tenido sus refugios de recreo personajes como James Rodríguez o David Ospina.