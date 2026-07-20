¿El Politécnico Jaime Isaza cederá terreno para mall en El Poblado? Rector aclaró el tema

La posibilidad de que parte del campus del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid fuera cedida para la construcción de un supuesto mall comercial en la estación Poblado del metro generó preocupación entre estudiantes y colectivos universitarios, luego de que en redes sociales circularan publicaciones en las que se advertía sobre una supuesta privatización de terrenos de la institución. Sin embargo, el rector del Politécnico, Haver González Barrero, desmintió esa versión y aseguró que, hasta el momento, no existe ningún proyecto para construir un centro comercial dentro del campus, ni se ha contemplado ceder terrenos. La polémica surgió tras una publicación de organizaciones estudiantiles que afirmaban que las autoridades locales impulsarían la entrega de una parte del campus para desarrollar un proyecto comercial asociado a la estación del metro. Eso despertó inquietud entre estudiantes, quienes manifestaron su rechazo ante una eventual reducción de los espacios universitarios.

No obstante, el rector explicó que la información corresponde a una interpretación equivocada de unas conversaciones preliminares relacionadas con la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín y con las obras que el Metro proyecta realizar en la estación Poblado. Según explicó González, la empresa de transporte adelanta estudios para modernizar la estación Poblado, una de las más congestionadas del sistema, y dentro de ese proceso debía socializar la iniciativa con los vecinos directos del proyecto, entre ellos el Politécnico. “El Metro no tiene un proyecto con nosotros, ni nosotros con el Metro. Lo único que hicieron fue presentarnos una propuesta de ciudad, dentro de los procesos de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial”, afirmó el rector. De acuerdo con el directivo, la legislación urbanística obliga a que cualquier intervención de gran impacto sea socializada con las entidades o propietarios vecinos, razón por la cual la institución fue convocada a conocer las proyecciones. “Es exactamente igual que cuando un vecino va a hacer una construcción y debe informar a quienes están alrededor. Eso fue lo que ocurrió. No significa que exista un proyecto conjunto”, agregó. El rector insistió en que la universidad no ha autorizado la entrega de terrenos, tampoco existe un convenio para construir un mall comercial dentro del campus ni mucho menos un proceso de privatización. Le preguntamos al Metro y dijo que la vocería del tema la tenía el Politécnico.

Obras para la estación Poblado

Las conversaciones se dieron porque el Metro, según el rector del Politécnico JIC, analiza intervenir la estación Poblado para ampliar su capacidad y disminuir los problemas de congestión que se presentan diariamente, en especial durante las horas pico. González señaló que la empresa de transporte evalúa hacer modificaciones en la infraestructura existente, aprovechando que cuenta con competencias urbanísticas sobre las áreas propias de la estación. Dentro de esas conversaciones surgió la posibilidad de que, en un futuro, la portería del Politécnico pudiera armonizar arquitectónicamente con la renovación de la estación, únicamente desde el punto de vista urbanístico y estético. “Lo que nos preguntaron fue si estaríamos de acuerdo con que la portería pudiera integrarse visualmente al nuevo entorno. Nada más. Si nosotros decimos que no, el Metro hace su proyecto dentro de sus propios terrenos y el Politécnico mantiene exactamente la misma portería”, precisó. El rector reiteró que el Metro no puede intervenir terrenos pertenecientes al Politécnico, ya que estos hacen parte del patrimonio público del departamento.

POT y proyectos a largo plazo

El rector explicó que parte de la confusión también obedece a que el Distrito de Medellín adelanta la actualización de su Plan de Ordenamiento Territorial, un instrumento que proyecta el desarrollo urbano de la ciudad para los próximos doce años. En ese contexto, diferentes entidades públicas, entre ellas el Metro, vienen socializando propuestas sobre movilidad, espacio público e integración urbana. González aclaró que participar en esas conversaciones no significa que el Politécnico haya aprobado proyectos específicos, sino que hace parte de los ejercicios de planeación que exige la normativa. “Los Planes de Ordenamiento Territorial son proyectos de ciudad. Nosotros participamos como vecinos institucionales, pero eso no implica que exista una obra aprobada dentro del campus”, explicó. Parte de la confusión también estaría relacionada con un convenio firmado en 2021 entre el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Metro de Medellín para avanzar en estudios de una denominada Ciudadela Educativa del Sur. Ese acuerdo interadministrativo contemplaba la posibilidad de explorar proyectos de integración urbana y educativa entre ambas entidades. Sin embargo, esa iniciativa nunca pasó de una etapa de convenio y estudios preliminares, por lo que actualmente no existe ninguna obra en ejecución ni recursos asignados para su construcción. El rector dejó claro que dicho antecedente no guarda relación con esto.

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