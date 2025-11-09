x

Dos policías fueron asesinados en un corregimiento de Betulia, Antioquia

La información fue confirmada por habitantes del municipio y por un funcionario de la Secretaría de Seguridad de Antioquia.

  • Los hechos ocurrieron mientras los policías patrullaban el sector La Cumbre, en la zona rural de Betulia. Arriba: Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda. Abajo: Edwin Danilo Chamorro Bastidas Foto: EL COLOMBIANO.
09 de noviembre de 2025
Según información conocida por EL COLOMBIANO, dos policías fueron asesinados sobre las 11:40 de la mañana de este 9 de noviembre en el corregimiento Altamira, del municipio de Betulia. Las víctimas respondían a los nombres de Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, de 39 años, y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, de 32 años.

En el comunicado de prensa que emitió la Policía Nacional, seccional Antioquia, respecto al hecho se informó que la Gobernación de Antioquia “ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación y judicialización de los responsables”. Aunque no hay certeza de la autoría de los asesinatos, se informó que en la zona de los acontecimientos operan el Clan del Golfo y una comisión de Frente 34 de las disidencias de las Farc.

El gobernador Andrés Julián Rendón le envió una fuerte carta al ministro de Defensa del gobierno nacional. “Ministro

@PedroSanchezCol , el gobierno del que Usted hace parte, le negó a Antioquia la asistencia militar. Como verá, no es por fastidiar, es porque sabemos de las dinámicas de estos criminales, las zonas donde delinquen y los temores de la población civil”.

