En 3 meses, Policía de Antioquia capturó 43 personas por delitos contra la niñez

La Policía de Antioquia brindó recientemente detalles de las capturas contra criminales que atentan contra los niños y los jóvenes por medio de diferentes delitos.

La institución detalló que durante el segundo trimestre de 2026 fueron capturadas 43 personas por delitos que van desde el abuso sexual infantil hasta la distribución de sustancias ilícitas para esta población. Según la institución, esta cifra representa un aumento del 19% frente al mismo periodo del año anterior.

Del total de capturas reportadas, 35 fueron realizadas mediante orden judicial y ocho en procedimientos en flagrancia relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de drogas que eran suministradas a niños y jóvenes.

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Las autoridades indicaron que cada uno de estos resultados corresponde al desarrollo de sendas investigaciones judiciales que permitieron poner tras las rejas a estos criminales.

Dentro de los resultados más relevantes, la Policía destacó la desarticulación de la banda criminal “Los de la Truchera”, en el municipio de Támesis.