La idea parece de ficción, pero comienza a ser realidad, y como casi todas las realidades que acontecen en la ciudad, no está exenta de polémica debido a la sospecha de que alberga un “guardado”. Se trata de que las cámaras de seguridad instaladas en Medellín permitan reconocer si en un punto específico hay algún delincuente. Eso se logra conectando el circuito de las cámaras con la base de datos de la Policía donde figura la información de las personas con antecedentes penales a nivel nacional.

El proceso, en términos sencillos es el siguiente: al poderse hacer un comparativo de las imágenes obtenidas con los archivos de la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol), en las pantallas del 123 aparece el posible delincuente. Si bien la certeza no es plena, como no lo es con ningún sistema de identificación en el mundo, según le dijo un experto a EL COLOMBIANO, sí se obtiene una confiabilidad del 85%, y con base en eso los policías pueden pedirle a la persona su documento para alcanzar la seguridad total sobre los datos.

El asunto acá es que, con el argumento de que se habrían violado normas de contratación y transparencia, una firma denominada Control Social de la Gestión Pública de Colombia SAS., actuando como veedora, le pidió a la Procuraduría General de la República que investigue el contrato mediante el cual le asignaron el desarrollo de la herramienta que permite hacer eso a una empresa de tecnología, Integradores SAS., con un valor de 3.738 millones de pesos.

Por el principio general de pluralidad que rige para las entidades del Estado, estas deben darles prioridad a los concursos públicos cuando necesitan adquirir un bien o un servicio. En este caso, en concepto de los denunciantes, de acuerdo con un documento que conoció EL COLOMBIANO, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín debió aplicar ese principio, pero no lo hizo y en cambio habría adjudicado el contrato a dedo a través de la Secretaría de Seguridad, con el argumento de que nadie más, sino Integradores, tenía lo que la ciudad necesitaba.

En consecuencia, la veeduría, que tiene su sede principal en Bogotá, le solicita al Ministerio Público que “aplique la función de intervención en su calidad de sujeto procesal”, “la cual no es facultativa sino imperativa”, “ante las jurisdicciones contencioso administrativa y las autoridades administrativas y de policía”, por considerar que en este caso se violaron garantías fundamentales relacionadas con la contratación.

Las mismas inquietudes se las planteó la veeduría en un derecho de petición que le envió al secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, José Gerardo Acevedo.

“Una vez verificado el mercado no se encontró otro proveedor con servicios tecnológicos de iguales o similares características conforme lo expresa la casa matriz propietaria de los derechos inmateriales del aplicativo personalizado Herta-Abis diseñado específicamente para la Dijín, con una compatibilidad nativa con el sistema facial Herta Security, propiedad de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, determinando que no existe pluralidad de oferentes para la prestación de dichos servicios”, fue la respuesta del funcionario, si bien no anexó el el estudio de mercado, como tampoco estaba incorporado al portal de contratación pública Secop cuando este diario ingresó a verificar.

Como remate, Acevedo adjunta un certificado en el que la empresa Integradores SAS aparece como distribuidor exclusivo de Herta, la firma española dueña de la tecnología que se debe aplicar para conectar las cámaras de seguridad con la plataforma que contiene la información de la Policía sobre antecedentes penales (ver facsímil).