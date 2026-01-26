Medellín, Envigado y Rionegro refuerzan operativos contra piques ilegales en Las Palmas: 489 siniestros reportados entre 2025 y 2026

Con el objetivo de reducir las preocupantes cifras de siniestralidad y de mitigar las carreras clandestinas, las secretarías de Movilidad de Medellín, Envigado y Rionegro anunciaron un plan operativo conjunto en el corredor de Las Palmas, en articulación con la Concesión Túnel Aburrá Oriente, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional.
La estrategia contempla operativos “relámpago” con radares de velocidad, revisión a motocicletas de alto cilindraje y controles focalizados en cada jurisdicción para contrarrestar prácticas de alto riesgo como piques ilegales, exceso de velocidad e incumplimiento de la normatividad vial.