Medellín, Envigado y Rionegro refuerzan operativos contra piques ilegales en Las Palmas: 489 siniestros reportados entre 2025 y 2026

La Concesión Túnel Aburrá indicó que en ese mismo periodo, en la variante y la doble calzada Las Palmas, al menos 302 motociclistas salieron heridos y 12 personas fallecieron en este corredor. Aquí los detalles.

    Los motociclistas siguen siendo los actores con más muertes en las vías. En el caso de Envigado, durante 2025, esto representaron el 62,8 % de las víctimas fatales en siniestros. FOTO: Cortesía Secretaría de Movilidad de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 3 horas
Con el objetivo de reducir las preocupantes cifras de siniestralidad y de mitigar las carreras clandestinas, las secretarías de Movilidad de Medellín, Envigado y Rionegro anunciaron un plan operativo conjunto en el corredor de Las Palmas, en articulación con la Concesión Túnel Aburrá Oriente, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional.

La estrategia contempla operativos “relámpago” con radares de velocidad, revisión a motocicletas de alto cilindraje y controles focalizados en cada jurisdicción para contrarrestar prácticas de alto riesgo como piques ilegales, exceso de velocidad e incumplimiento de la normatividad vial.

Operativos relámpago y sanciones: el balance de las autoridades

En Medellín, las autoridades reportaron que en lo que va de 2026 se han realizado cinco operativos contra piques en este corredor, luego de cerrar 2025 con 137 intervenciones. Solo el año pasado se impusieron 604 comparendos a motociclistas y se inmovilizaron 84 motos. En 2024, las cifras también fueron altas: 469 comparendos y 102 motocicletas inmovilizadas.

Nuestro propósito es proteger la vida de todos los actores viales, por eso vamos a unir todas las capacidades tecnológicas, técnicas y operativas para terminar con estas malas prácticas e irresponsables que ponen en riesgo la vida de quienes transitan por este importante corredor”, aseguró el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, quien además advirtió que se adelantarán acciones administrativas e incluso penales contra grupos identificados que promueven estas conductas a través de redes sociales.

Cifras de siniestralidad en Las Palmas: motociclistas, las mayores víctimas

Las cifras confirman que los motociclistas siguen siendo los más afectados. En Envigado, durante 2025, el 62,8 % de las víctimas en siniestros del corredor fueron motociclistas. En Rionegro, más del 30 % de los comparendos impuestos desde 2025 corresponden a conductores de moto, quienes además concentran el 57 % de las víctimas en accidentes de tránsito.

Por su parte, la Concesión Túnel Aburrá Oriente informó que entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron 489 siniestros en la variante y la doble calzada Las Palmas, con 302 motociclistas lesionados y 12 personas fallecidas. Solo en 2025 circularon por este corredor más de 2,8 millones de vehículos.

