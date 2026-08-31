En plena ola de extorsiones en el país, 700 policías protegerán la cosecha cafetera de Antioquia

La Policía Nacional puso en marcha el Plan Cosecha 2026, una estrategia de seguridad para proteger a caficultores, recolectores y comunidades durante la temporada de recolección en el Suroeste antioqueño. El lanzamiento oficial se realizó el pasado viernes 28 de agosto en Concordia, en un momento en que el sector enfrenta una doble amenaza: el deterioro climático por El Niño y la presión criminal de las disidencias de las Farc. Cerca de 500 uniformados de distintas especialidades llegarán como refuerzo a la región. Sumados al personal de las estaciones locales, el dispositivo alcanza aproximadamente 700 efectivos desplegados en vías, fincas cafeteras y centros de acopio de los 25 municipios de la subregión. Entérese: Él era Gabriel Ortiz, el reconocido empresario cafetero asesinado por sicarios en el Parque del Artista de Itagüí El despliegue incluye 14 Grupos de Reacción Motorizada, el GOES, Carabineros, SIJIN, Inteligencia, GAULA, Tránsito y Transporte e Infancia y Adolescencia, además de peritos en automotores, documentología y balística. Según informó la fuerza pública, las acciones se ejecutarán en coordinación con la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía, las Fuerzas Militares, Migración Colombia y el gremio cafetero. “Vamos a adelantar un trabajo de anticipación y prevención. El agradecimiento a todos los ciudadanos, residentes y visitantes para que acaten las normas de convivencia y seguridad ciudadana”, señaló el general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Región de Policía.

Los 12 municipios priorizados

La Gobernación de Antioquia trabajó con el Comité Nacional de Cafeteros en 2025 para priorizar los municipios que requieren mayor refuerzo durante el Plan Cosecha, cruzando datos de producción con antecedentes de inseguridad. Los elegidos ese año fueron Ciudad Bolívar, Salgar, Betania, Andes, Concordia, Santa Bárbara y Betulia, en el Suroeste; Caicedo y Anzá, en el Occidente; Abejorral, en el Oriente; y San Andrés de Cuerquia y Toledo, en el Norte. Solo en el Suroeste, se estima que llegan más de 59.000 recolectores durante la cosecha, de los cuales unos 20.000 llegan de otros departamentos. Por eso, una de las acciones clave será la revisión de antecedentes judiciales de los trabajadores que ingresan a las fincas. Las autoridades también hacen un llamado a denunciar situaciones de microtráfico en los sitios de recolección.

Las royas del café

El Plan Cosecha 2026 llega en un año particularmente difícil para el sector. En lo que va del año, la producción nacional cayó un 28,3%, al pasar de 4,5 millones de sacos a 3,2 millones en el periodo enero-abril. El precio interno también bajó: en abril se ubicó en $2.229.900 por carga, un descenso del 26,8% anual y el segundo mes consecutivo por debajo de los $2.300.000, tras 15 meses consecutivos por encima de ese nivel. En Antioquia, la cosecha principal arranca con más fuerza en septiembre y octubre, pero la preocupación crece. “Dependiendo del momento y de la intensidad con que se presente El Niño, podría afectar los frutos en formación, incidir en la calidad del café por un posible aumento de los ataques de broca, o impactar la traviesa del primer semestre de 2027”, advirtió Ana María Bermúdez, directora ejecutiva del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia. Si las condiciones se mantienen, el departamento podría cerrar con una cosecha cercana a 1,9 millones de sacos, entre un 15% y un 20% menos que el año pasado. A la amenaza climática se suma la criminal. En el Huila, el mayor departamento productor del país, las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá Córdoba —específicamente el frente Iván Díaz del bloque Jorge Suárez Briceño— empezaron a cobrarles a los caficultores por cada árbol sembrado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Un estudio del Politécnico Grancolombiano encontró que siete de cada diez caficultores en zonas de conflicto han recibido llamadas extorsivas, aunque menos del 15% denuncia por miedo a represalias. En Antioquia, los municipios con mayor número de casos de extorsión son Angostura, Anzá, Barbosa, Ciudad Bolívar, Montebello y Nariño, con tasas de entre 25 y 65 casos por cada 100.000 habitantes. “La extorsión a los cafeteros es terrorismo económico contra la ruralidad colombiana. El Estado tiene la obligación de garantizar seguridad real en las zonas rurales. Sin seguridad, no hay campo”, declaró Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ante ese panorama, las autoridades recomiendan a los productores y recolectores evitar transportar dinero en efectivo sin acompañamiento policial —que es gratuito—, no revelar información financiera a personas desconocidas y realizar los traslados de café en horarios diurnos y por rutas seguras. Lea más: De una cita casual a exportar tres toneladas de café paisa a Alemania Bloque de preguntas y respuestas: