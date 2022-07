“El movimiento en masa registrado el 13 de julio, no está asociado a los puntos detectados previamente y reportados por la comunidad desde el pasado 21 de junio. No hay relación causal entre los dos puntos”, aseveró ayer la Alcaldía en un comunicado.

Preocupado por la falta de acciones de la Alcaldía, desde donde nunca se respondió a su carta del 7 de abril, Quiceno cuenta que llamó a la línea 123 y al Dagrd buscando una evaluación de urgencia.

Con base en su reporte, logró que una compañía del Cuerpo de Bomberos de Medellín fuera desplegada para revisar la situación.

En una visita que se realizó el 21 de junio, los socorristas recorrieron el terreno y documentaron en sus minutas el hallazgo de grandes grietas por las que se pedía el envío de expertos del Dagrd.

“Se reporta por el 123 y por la compañía B, la existencia de un deslizamiento que comprometería la quebrada Doña María (...), se realiza amplio recorrido y se determinan grietas en el área de entre 2 y 3 metros. Se encuentra que el terreno ha bajado mucho, ha derribado un árbol, pero no alcanza a llegar a la quebrada Doña María”, quedó consignado en esos reportes.

Además de calcular un área afectada de 400 metros en el sector de Santa Rita, los bomberos recomendaron evaluar “toda la cuenca de la quebrada Doña María” y enviar “ingenieros del Dagrd y el Área Metropolitana”, para establecer el nivel de riesgo.

Previo a la visita, el 24 de mayo, Quiceno envió una carta al entonces alcalde encargado Juan Camilo Restrepo, en la que reprochó no haber recibido respuesta de la petición radicada el 7 de abril y reiteró su llamado a que se declarara la urgencia manifiesta.

“En vista de no tener respuesta y no haber desarrollado ningún proceso para estas problemáticas (...) nos dirigimos a su despacho para solicitarle acciones inmediatas y no paliativas a la problemática que se está presentando y con ello declarar la urgencia manifiesta para nuestro corregimiento”, imploró el líder, una semana antes de que Restrepo dejara ese despacho y fuera reemplazado en su encargo por la secretaria de Salud, Andrée Uribe Montoya.