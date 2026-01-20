Este es el conductor borracho que arrolló a dos adultos mayores en Marinilla, Antioquia: lo mandaron a la cárcel

Por provocarle la muerte a dos adultos mayores cuando manejaba borracho, a Óscar Iván Mendoza González, de 41 años, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario luego de que se le imputaran cargos por el delito de homicidio culposo. La decisión se tomó luego de que este hombre se allanara a los cargos por lo ocurrido en este accidente de tránsito.
Así lo informó el alcalde de Marinilla, Julio César Serna, quien a través de sus redes sociales expresó: “Sobre el accidente de tránsito en el que lamentablemente pierden la vida dos personas de nuestro municipio, la Fiscalía informa, tras las audiencias, que el conductor responsable fue imputado por homicidio culposo. Aceptó los cargos y quedó con medida de aseguramiento carcelaria”.