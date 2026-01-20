Este es el conductor borracho que arrolló a dos adultos mayores en Marinilla, Antioquia: lo mandaron a la cárcel

Por provocarle la muerte a dos adultos mayores cuando manejaba borracho, a Óscar Iván Mendoza González, de 41 años, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario luego de que se le imputaran cargos por el delito de homicidio culposo. La decisión se tomó luego de que este hombre se allanara a los cargos por lo ocurrido en este accidente de tránsito. Así lo informó el alcalde de Marinilla, Julio César Serna, quien a través de sus redes sociales expresó: “Sobre el accidente de tránsito en el que lamentablemente pierden la vida dos personas de nuestro municipio, la Fiscalía informa, tras las audiencias, que el conductor responsable fue imputado por homicidio culposo. Aceptó los cargos y quedó con medida de aseguramiento carcelaria”.

La audiencia contra Mendoza González se realizó en la mañana de este martes de manera virtual, mientras que este conductor se recupera de las lesiones sufridas en el Hospital San Juan de Dios, de Marinilla, al que fue trasladado luego del accidente ocurrido a las 7:15 de la mañana del domingo en el kilómetro 44 de la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector Los Barandales. Tras este accidente, al conductor se le trasladó al centro asistencial y allí se le hizo la prueba de embriaguez, que marcó tercer grado de alicoramiento, lo que equivaldría a más de 10 cervezas. Bajo estas circunstancias, el conductor se expone a que pueda ser condenado a entre 2,9 y 9 años de prisión, según lo establezca el juez en los próximos días. Entérese: Capturaron por homicidio culposo a conductor ebrio que atropelló a pareja que iba para misa En este accidente fallecieron Rodrigo Giraldo y Marta Dolly Tamayo, una pareja de esposos que acababan de salir de misa en la iglesia del Sagrado Corazón de la Dalia y quienes se disponían a tomar el transporte público para que los llevaran a su casa, a varios kilómetros del sitio del accidente.

Cuando estaban esperando este vehículo, el automotor que conducía Mendoza González los arrolló, luego de que perdiera el control por un presunto exceso de velocidad, además del comprobado estado de alicoramiento en el que se encontraba y el cual aceptó ante el juez en las audiencias concentradas. Le puede interesar: “Eran unos esposos que jamás se separaban”: familiar habla sobre adultos mayores muertos por conductor borracho en Marinilla, Antioquia Este conductor, oriundo de Marinilla, además del proceso penal por este accidente, debe responder ante la autoridad de movilidad, que le impondrá una multa de más de 21 millones de pesos y su licencia le será suspendida por 10 años, teniendo en cuenta que es la primera vez que es sorprendido manejando bajo los efectos del licor. Además, tendrá que realizar 90 días de trabajo comunitario. Rodrigo y Marta Dolly fueron sepultados en la tarde de este martes en el cementerio municipal de Marinilla, luego de las honras fúnebres que fueron realizadas justamente en la iglesia de la cual salían antes de ser arrollados. Sus familiares y amigos lamentaron su muerte, teniendo en cuenta que eran personas muy queridas dentro de sus comunidades.