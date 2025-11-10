Juez le da dos días al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que gire plata para consulta del área de Oriente

Un juez de Medellín le impuso al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, un plazo de 48 horas para responder por los pagos para la consulta popular del Área Metropolitana del Oriente antioqueño.
La decisión se conoció este lunes, justo un día después de la fecha que estaba estipulada para que la ciudadanía de esa subregión del departamento concurriera a las urnas.
Tal como quedó expresado en el resuelve, en caso de no cumplir con lo ordenado, el alto funcionario podría resultar inmerso en un incidente de desacato.