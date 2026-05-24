El 87% de los empresarios cree que Urabá va por buen camino tras inicio de Puerto Antioquia

Urabá se consolidó como una de las regiones del país con más optimismo para el futuro. Cuatro meses después de la entrada en operación de su primer puerto moderno, y con más proyectos similares avanzando, los empresarios consideran que el territorio tiene buenas perspectivas, a pesar de los desafíos que mantiene. Esta percepción quedó retratada en una reciente encuesta realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la fundación alemana Konrad Adenauer Stiftung, en la que el 87% de las empresas asentadas en esa región antioqueña consideraron que esta va por buen camino. Ese optimismo sobresale en el país, mostrándose 22 puntos porcentuales por encima de la percepción en el departamento y 27 puntos porcentuales arriba del optimismo de Colombia. Le puede interesar: En Puerto Antioquia se revisan cargas en 5 minutos Según el sondeo, esa buena percepción del futuro está principalmente atada a las perspectivas económicas del Urabá, impulsada por la noción de los empresarios de que, tras la entrada en operación de Puerto Antioquia, habrá una economía en auge.

Al ser interrogados sobre esas previsiones, el 30% proyectó que la entrada en operación del puerto se convertirá en un detonante de empleo local, el 29% planteó que la terminal le dará un mejor acceso a la industria y el comercio de la región a los mercados internacionales y el 18% estimó que posicionará a la región como un nuevo nodo de inversión extranjera. El 16,4% afirmó que el complejo traerá más oportunidades tanto para las empresas como para la ciudadanía en general y el 82% de los encuestados aseguró que durante los próximos 12 meses sus respectivas organizaciones iban a mejorar.

Para la mayor parte de los empresarios, la aparición del primer puerto moderno en Urabá tiene a esa región antioqueña a las puertas de un mayor crecimiento económico, generación de empleo y atracción de inversión extranjera. FOTO Camilo Suárez

Una región de contrastes

Estas buenas perspectivas surgen, no obstante, en medio de un panorama en el que el Urabá antioqueño tiene todavía muchos desafíos por resolver. La lista de tareas pendientes está encabezada por dotar a la región de un sistema de acueducto y alcantarillado –tal como se pretende a través del Plan Sable liderado por la Gobernación de Antioquia y EPM–, actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial de cara al crecimiento urbano que se avecina y cerrarle el paso a los grupos armados y la ilegalidad que aún persiste en el territorio. De igual forma, en la región persisten desafíos como una pobreza monetaria ubicada en el 40,6% según los datos de la más reciente Encuesta de Calidad de Vida Departamental, un porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas del 31%, una pobreza multidimensional del 62,5% en las zonas urbanas del eje bananero y un porcentaje de desempleo calculado en el 12,1%. Lea además: Logística inteligente: clave para la competitividad de Colombia Además de esos desafíos, los empresarios también se refirieron en ese sondeo a su visión sobre la situación de seguridad, en la que el indicador más preocupante consistió en que el 55,2% de ellos coincidieron en percibir que el Clan del Golfo, principal actor armado en la región, tenía mucha influencia, sobre todo en cuanto al cobro de vacunas o “impuestos”. Sobre esas extorsiones, el 16,7% señaló haber tenido conocimiento de personas que habían sido víctimas de ese delito, lo que para el informe daría cuenta de una situación que está latente y en muchas zonas se ha normalizado. No obstante, casi todos los empresarios –el 97,9%– indicaron también no haber sido víctimas de delitos en los últimos 12 meses. El 92,4% señaló no haber pagado por seguridad y el 93,5% aseguró sentirse tranquilo caminando por la calle.

A propósito de estos resultados, la FIP y la fundación Konrad Adenauer organizaron un espacio de análisis y reflexión en el que tanto el sector privado como funcionarios públicos le dieron un vistazo a las perspectivas de la región. Precisamente con base en ese panorama, Alejandro Costa Posada, CEO de Puerto Antioquia, recalcó que el complejo no solamente tiene el reto de impulsar el empleo y la economía empleando a quienes quieran trabajar en la actividad portuaria, sino dialogar con las comunidades para que este desarrollo que está ocurriendo esté en armonía con su vida cotidiana. Durante los últimos cuatro años que tardó en construirse el complejo, apuntó Costa, gran parte de la mano de obra fue de la misma región y un 85% de los obreros señalaban no haber trabajado antes en una estructura de estas características. Siga leyendo: Norma del Gobierno Petro afecta exportaciones de madera en puertos de Urabá: ¿de qué trata? “Somos conscientes, en nuestro diálogo social con las comunidades, de que los intereses de la región no son todos intereses portuarios. Mal haría uno en desarrollar una relación con las comunidades pensando que tienen que ser portuarios o que les tiene que gustar operar un puerto”, señaló el CEO de Puerto Antioquia.