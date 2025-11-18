Cuatro obras de Antioquia que el Gobierno Petro no financió y ya esperan al 2026

Las apuestas de infraestructura más ambiciosas de Medellín y Antioquia ya están esperando el cambio de gobierno en el Palacio de Nariño. Tras más de tres años de afugias y tensiones políticas, obras como el ferrocarril de Antioquia y la ampliación de la autopista Medellín - Bogotá pagaron los platos rotos de un gobierno central que no tuvo a la región dentro de sus prioridades.
Pese a tener un músculo presupuestal mucho más pequeño, fueron la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín las que de su propio bolsillo pusieron a andar varios proyectos que estuvieron en riesgo de quedar en el limbo.
El ejemplo más elocuente fue el Túnel del Toyo, que casi se vuelve un elefante blanco luego de que la Nación le hiciera el quite a los compromisos ya pactados una década atrás, cuando se definió que mientras la región se encargaría del tubo principal (el más difícil y costoso), el Invías se encargaría de levantar la vía de acceso desde Santa Fe de Antioquia.